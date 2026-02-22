Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Γροιλανδίας
Το διοικητήριο των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας στην Αρκτική μετέφερε μέλος πληρώματος με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ
Το διοικητήριο των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νούουκ.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρυχίου χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο τύπου SeaHawk, το οποίο μετέφερε τον ασθενή σε νοσοκομείο του Νούουκ για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.
Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του μέλους του πληρώματος ούτε για το είδος του περιστατικού που οδήγησε στην ανάγκη επείγουσας διακομιδής.
The Joint Arctic Command of Denmark conducted an urgent medical evacuation of a U.S. Navy submariner from a submarine operating in Greenlandic waters today.— OSINT Europe (@Osinteurope) February 21, 2026
The individual was airlifted by a Seahawk helicopter to a medical facility in Nuuk.
