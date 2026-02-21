O Nτόναλντ Τραμπ δεν θα μεταβεί στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών
ΚΟΣΜΟΣ
Μιλάνο Ντόναλντ Τραμπ Χόκεϊ ΗΠΑ Καναδάς

O Nτόναλντ Τραμπ δεν θα μεταβεί στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών

Oι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εμπορικών δασμών ώθησαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αλλάξει άποψη και να παραμείνει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Corriere della Sera

O Nτόναλντ Τραμπ δεν θα μεταβεί στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποφάσισε, τελικά, να μην μεταβεί αύριο στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών, στον οποίο θα αναμετρηθούν οι ομάδες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Μέχρι χθες, όλοι θεωρούσαν πιθανή την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην ιταλική συμπρωτεύουσα, όπως και τη μετάβασή του στην Βερόνα, όπου αύριο βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.

Όπως φαίνεται, όμως, οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εμπορικών δασμών πρέπει να ώθησαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αλλάξει άποψη και να παραμείνει στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση, πάντως, που αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή, στο Μιλάνο είναι καθ' όλα έτοιμος ο μηχανισμός ασφαλείας για την υποδοχή του και ενδεχόμενη, ολιγόωρη παραμονή του στην Ιταλία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης