Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί μέρος των δασμών μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι πρόσθετοι δασμοί βάσει του IEEPA δεν θα ισχύουν πλέον ούτε θα εισπράττονται
Την κατάργηση ορισμένων από τους πρόσθετους δασμούς που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση διεθνούς έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.
Το IEEPA, δηλαδή ο νόμος περί διεθνών οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είχε αποτελέσει τη νομική βάση για την επιβολή συγκεκριμένων δασμών στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.
Η απόφαση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης για τα όρια των προεδρικών εξουσιών στον τομέα της εμπορικής πολιτικής.
Με την ανακοίνωση αυτή, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να προσαρμόσει το πλαίσιο των δασμών της στις νέες νομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Τι ανακοίνωσε ο Λευκός ΟίκοςΣε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι «υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA» και προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον».
Στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου ΔικαστηρίουΗ εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.
