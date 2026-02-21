Ο Τραμπ υπέγραψε παγκόσμιο δασμό 10% με επίκληση του Άρθρου 122 μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Νέο εκτελεστικό διάταγμα για πρόσθετους δασμούς σε όλες τις χώρες – Σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου στους δικαστές
Εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει σε εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον.
Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την απόφασή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social στις 01:40 (ώρα Ελλάδος), αναφέροντας: «Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες, που θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως».
Για πρώτη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα έως 150 ημερών, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.
«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Όπως διευκρίνισε, οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10% θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υφιστάμενους.
Η κίνηση του Λευκού Οίκου έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έκρινε παράνομους πολλούς από τους προηγούμενους δασμούς που είχαν επιβληθεί σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.
Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, κατηγόρησε τους δικαστές ότι επέδειξαν «αντιπατριωτική στάση και ανυπακοή στο Σύνταγμά μας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «υποτάχθηκαν σε ξένες επιρροές».
Η νέα πρωτοβουλία του Τραμπ εντείνει την αντιπαράθεση με τη δικαστική εξουσία και ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής και νομικής αβεβαιότητας γύρω από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολυετούς δικαστικής διαμάχηςΕρωτηθείς από δημοσιογράφους εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά που εισπράχθηκαν εντός του 2025 από δασμούς που κρίθηκαν παράνομοι, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν αποζημιώσεις. «Η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία», ανέφερε.
Επίθεση στους δικαστέςΝωρίτερα, ο πρόεδρος είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλώνοντας: «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μας».
