«Ένα βήμα πριν την καταστροφή»: Η σκληρή έκθεση της NASA για την περιπέτεια των αστροναυτών Γουίλμορ και Γουίλιαμς

Οι δύο αστροναύτες θα παρέμεναν στο Διάστημα για δέκα ημέρες, ωστόσο έμειναν τελικά εννέα μήνες - Η έρευνα της NASA εξισώνει το περιστατικό του 2024 με τις τραγωδίες των Τσάλεντζερ και Κολούμπια, καθώς η κάψουλα Starliner «δεν ήταν έτοιμη» για επανδρωμένη αποστολή

Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς, καθώς το διαστημόπλοιο με το οποίο ταξίδευαν δεν ήταν έτοιμο για πτήση, σύμφωνα με μια ιδιαίτερα επικριτική έκθεση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.



Η έρευνα κατέταξε το περιστατικό του 2024 ως «ατύχημα Τύπου Α» απειλητικό για τη ζωή, εξισώνοντάς το με τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα των διαστημικών λεωφορείων Τσάλεντζερ και Κολούμπια, το 1986 και το 2003 αντίστοιχα. Ανώτατος αξιωματούχος της



Starliner, κατασκευασμένη από την Boeing, πραγματοποιούσε την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική της πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο του 2024, όταν παρουσίασε βλάβη στους προωθητήρες, με αποτέλεσμα να τεθεί επικίνδυνα εκτός ελέγχου. Ο Γουίλμορ και η Γουίλιαμς κατάφεραν να επανεκκινήσουν το σύστημα πρόωσης και να προσεγγίσουν χειροκίνητα τον σταθμό, επιτυγχάνοντας την πρόσδεση.



Ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αν είχαν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις, αν οι προωθητήρες δεν είχαν επανέλθει ή αν η πρόσδεση δεν είχε επιτευχθεί, η έκβαση αυτής της αποστολής θα μπορούσε να ήταν πολύ, πολύ διαφορετική».







Ξεκίνησαν για δέκα μέρες, έμειναν εννέα μήνες



Οι



Το πρόγραμμα Starliner είχε αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες ήδη από τη φάση της ανάπτυξής του, μεταξύ άλλων με τη χρήση εύφλεκτης ταινίας σε ηλεκτρικά συστήματα και προβλήματα στο σύστημα αλεξιπτώτων. Η έκθεση σημειώνει ότι οι τεχνικές αστοχίες επιδεινώθηκαν από λάθη ηγεσίας και από «πολιτισμική ρήξη» στη συνεργασία μεταξύ Boeing και NASA.



Κλείσιμο



Δεν ήταν έτοιμη η κάψουλα



Ο Άιζακμαν παραδέχθηκε ότι η κάψουλα δεν ήταν έτοιμη για επανδρωμένη πτήση, ενώ η Boeing υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε «σημαντικές αλλαγές» και έχει σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» στις διορθωτικές ενέργειες.



Η NASA αρχικά δεν κατέταξε την απώλεια πρόωσης ως ατύχημα Τύπου Α, παρότι πληρούσε τα κριτήρια, καθώς συνιστούσε «απόκλιση από ελεγχόμενη πτήση». Σύμφωνα με την έκθεση, η υπηρεσία είχε επικεντρωθεί υπερβολικά στην εξεύρεση επιχειρησιακής εναλλακτικής λύσης έναντι της κάψουλας της SpaceX, από την οποία εξαρτιόταν για τη μεταφορά πληρωμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γεγονός που οδήγησε σε ανάληψη ρίσκου ασύμβατου με τα πρότυπα ασφαλείας επανδρωμένων πτήσεων. «Το αρχείο πλέον διορθώνεται», ανέφερε ο Άιζακμαν.



Ένα βήμα πριν από την καταστροφή βρέθηκαν οι δύο αστροναύτες της NASA,και, καθώς το διαστημόπλοιο με το οποίο ταξίδευαν δεν ήταν έτοιμο για πτήση, σύμφωνα με μια ιδιαίτερα επικριτική έκθεση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.Η έρευνα κατέταξε το περιστατικό του 2024 ωςαπειλητικό για τη ζωή, εξισώνοντάς το με τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα των διαστημικών λεωφορείωνκαι, το 1986 και το 2003 αντίστοιχα. Ανώτατος αξιωματούχος της NASA δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παραλίγο να είχαμε μια πραγματικά τρομερή ημέρα».Η κάψουλα, κατασκευασμένη από την, πραγματοποιούσε την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική της πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο του 2024, όταν παρουσίασεστους προωθητήρες, με αποτέλεσμα να τεθεί επικίνδυνα εκτός ελέγχου. Ο Γουίλμορ και η Γουίλιαμς κατάφεραν να επανεκκινήσουν το σύστημα πρόωσης και να προσεγγίσουν χειροκίνητα τον σταθμό, επιτυγχάνοντας την πρόσδεση.Ο νέος επικεφαλής της NASA,, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αν είχαν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις, αν οι προωθητήρες δεν είχαν επανέλθει ή αν η πρόσδεση δεν είχε επιτευχθεί, η έκβαση αυτής της αποστολής θα μπορούσε να ήταν πολύ, πολύ διαφορετική».Οι δύο αστροναύτες επρόκειτο να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για δέκα ημέρες, ωστόσο η αποστολή παρατάθηκε τελικά σε εννέα μήνες, καθώς η NASA επιχειρούσε να αξιολογήσει το πρόβλημα. Η κάψουλα επέστρεψε τελικά στη Γη χωρίς τους δύο αστροναύτες, ωστόσο η νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι και κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα υπήρξαν ζητήματα με τους προωθητήρες.Το πρόγραμμαείχε αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες ήδη από τη φάση της ανάπτυξής του, μεταξύ άλλων με τη χρήση εύφλεκτης ταινίας σε ηλεκτρικά συστήματα και προβλήματα στο σύστημα αλεξιπτώτων. Η έκθεση σημειώνει ότι οι τεχνικές αστοχίες επιδεινώθηκαν από λάθη ηγεσίας και από «πολιτισμική ρήξη» στη συνεργασία μεταξύκαιΟ Άιζακμαν παραδέχθηκε ότι η κάψουλα δεν ήταν έτοιμη για επανδρωμένη πτήση, ενώ η Boeing υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε «σημαντικές αλλαγές» και έχει σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» στις διορθωτικές ενέργειες.Η NASA αρχικά δεν κατέταξε την απώλεια πρόωσης ως ατύχημα Τύπου Α, παρότι πληρούσε τα κριτήρια, καθώς συνιστούσε «απόκλιση από ελεγχόμενη πτήση». Σύμφωνα με την έκθεση, η υπηρεσία είχε επικεντρωθεί υπερβολικά στην εξεύρεση επιχειρησιακής εναλλακτικής λύσης έναντι της κάψουλας της, από την οποία εξαρτιόταν για τη μεταφορά πληρωμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γεγονός που οδήγησε σε ανάληψη ρίσκου ασύμβατου με τα πρότυπα ασφαλείας επανδρωμένων πτήσεων. «Το αρχείο πλέον διορθώνεται», ανέφερε ο Άιζακμαν.

NASA και Boeing εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια της βλάβης στους προωθητήρες και το Starliner δεν θα πετάξει ξανά μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Οι Γουίλμορ και Γουίλιαμς έχουν στο μεταξύ αποχωρήσει από την υπηρεσία.



Η NASA ετοιμάζει αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 και πλέον χρόνια



Την ίδια ώρα, η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει τετραμελές πλήρωμα στην πρώτη αποστολή που θα πραγματοποιήσει τροχιά γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια. Ο νέος υπερπύραυλος SLS και η κάψουλα Orion έχουν αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων, όπως διαρροές εκρηκτικού υδρογόνου κατά τον ανεφοδιασμό και ζητήματα με τη θερμική ασπίδα.



Πρόβα αντίστροφης μέτρησης τον περασμένο μήνα διακόπηκε πρόωρα λόγω διαρροής υδρογόνου σε στεγανοποιητικό σύνδεσμο μεταξύ σωλήνα πλήρωσης και πυραύλου. Οι μηχανικοί αντικατέστησαν το εξάρτημα και νέα δοκιμή την Πέμπτη στέφθηκε με επιτυχία, ενώ η NASA διαβεβαιώνει ότι η θερμική ασπίδα έχει αναβαθμιστεί.



Πρώτη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης - εφόσον οι τελικοί έλεγχοι ασφαλείας εξελιχθούν χωρίς προβλήματα - για την αποστολή Artemis έχει οριστεί η 6η Μαρτίου.