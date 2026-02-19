Αυστριακός ορειβάτης κατηγορείται πως άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει από το ψύχος στο ψηλότερο βουνό της χώρας

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν ένα χρόνο, κατά την ανάβαση του ζευγαριού στο Γκροσγκλόκνερ, το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας με ύψος κοντά στα 3.800 μέτρα - Οι κατηγορίες που προσάπτουν στον 36χρονο για τον θάνατο της 33χρονης