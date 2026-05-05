Συνελήφθη 19χρονος που παρίστανε υπάλληλο εταιρείας ρεύματος, έκλεψε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και χρυσές λίρες από ζευγάρι στο Μοσχάτο
Σύλληψη Κλοπή Απάτη Ζεφύρι Μοσχάτο

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη από κοινού - Αναζητείται ο σύνεργός του

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έκλεψε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες από ζευγάρι στο Μοσχάτο, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) η Αστυνομία στο Ζεφύρι. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη από κοινού.

Ειδικότερα, το απόγευμα του Σαββάτου ο 19χρονος μαζί με άλλο ένα άτομο παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και πήγαν στο σπίτι ενός ζευγαριού στο Μοσχάτο. Αφού αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσές λίρες διέφυγαν με όχημα. Το βράδυ της ίδιας μέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο όχημα και ακινητοποίησαν τον 19χρονο οδηγό, τον οποίο και συνέλαβαν.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.770 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο σύνεργός του.
