Σκιά πάνω από τον ρόλο του πρίγκιπα Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου την εποχή που είχε «πάρε δώσε» με τον Επστάιν
Αποκαλύψεις για μυστικές συναντήσεις στην Κίνα, φερόμενες διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών και διακρείς πιέσεις για πλήρη ποινική και κοινοβουλευτική έρευνα
Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει φάκελος αποκαλύψεων που φέρνει στο φως τη δράση του πρίγκιπα Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι αποκαλύψεις συνδέονται με τον καταγορούμενο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστάιν και έχουν πυροδοτήσει αιτήματα για πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το κατά πόσο υπήρξε κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, εγείρονται ερωτήματα για πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, για επαφές που οργανώθηκαν εκτός επίσημου πρωτοκόλλου και για πιθανή αξιοποίηση δημόσιας θέσης προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.
Emails που περιλαμβάνονται στον φάκελο αποκαλύπτουν ότι ο επιχειρηματίας Ντέιβιντ Στερν, σύμβουλος τόσο του Άντριου όσο και του Έπσταϊν, φέρεται να συνέβαλε στον σχεδιασμό της επίσκεψης, εντάσσοντας επαφές που είχαν ζητηθεί ιδιωτικά.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί δείπνο στο πολυτελές ξενοδοχείο The St. Regis Beijing, όπου παρευρέθηκαν επιχειρηματίες και νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων το τότε 23χρονο μοντέλο από την Κίνα Μίγια Μούτσι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γυναίκες αυτές ήταν θύματα οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας, ωστόσο η φύση και η οργάνωση της συνάντησης εγείρουν ερωτήματα.
Στο ίδιο δείπνο φέρεται να συμμετείχε και ο τραπεζίτης Jes Staley, πρώην στέλεχος της JP Morgan, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί επαγγελματικά με τον Έπσταϊν.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για διαρροή διπλωματικού εγγράφου σχετικού με τις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου–Κίνας προς τραπεζικό στέλεχος που διατηρούσε στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου.
Οι ισχυρισμοί αυτοί ερευνώνται από την Thames Valley Police, η οποία έχει δηλώσει ότι αξιολογεί τις πληροφορίες χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει προχωρήσει σε ποινική έρευνα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έπσταϊν φέρεται να δήλωνε: «Έχω το Ηνωμένο Βασίλειο στο χέρι», υπονοώντας επιρροή σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και κοντά στην 10 Downing Street.
Το επίσημο ταξίδι στην Κίνα και το «μυστικό» δείπνοΚατά τη διάρκεια δεκαήμερης αποστολής στην Κίνα το 2010, όπου ο Πρίγκιπας Άντριου εκπροσωπούσε επισήμως το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις που δεν εντάσσονταν στο τυπικό διπλωματικό πρόγραμμα.
«Έχω το Ηνωμένο Βασίλειο στο χέρι»Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να καυχιόταν πως είχε πρόσβαση σε πληροφορίες από κύκλους του βρετανικού κατεστημένου, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου και του Πίτερ Μάντελσον.
Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά, ωστόσο έχουν εντείνει την πίεση για διαφάνεια.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ ζήτησε πλήρη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην εθνική ασφάλεια.
Παράλληλα, ο βιογράφος Andrew Lownie έχει ταχθεί υπέρ κοινοβουλευτικής έρευνας για την περίοδο 2001–2011, κατά την οποία ο Πρίγκιπας Άντριου ασκούσε καθήκοντα εμπορικού πρεσβευτή.
Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα λογοδοσίας, διαφάνειας και ορίων μεταξύ δημόσιου ρόλου και ιδιωτικών σχέσεων.
Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε κατάχρηση θέσης ή διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι θεσμικά και πολιτικά βαρύνουσες.
Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι συνέβη στο παρελθόν, αλλά κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση, ώστε να αποσαφηνιστεί η αλήθεια και να διαφυλαχθεί το κύρος των θεσμών.
πηγή: dailymail
Πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα για έρευναΟ πρώην υπουργός Επιχειρήσεων Βινς Κέιμπλ χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις «πολύ σοβαρές» και δήλωσε ότι απαιτείται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ποινική διάσταση.
