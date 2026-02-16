Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Βρετανός τουρίστας διέλυσε 10 γκισέ check in στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και συνελήφθη για κατοχή βιάγκρα, δείτε βίντεο
Ο 35χρονος τουρίστας κατέστρεψε περίπου 10 γκισέ check in, γειτονικά γκισέ και κάγκελα κατά τη διάρκεια της «έκρηξης» στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου
Βρετανός τουρίστας με μεταλλικό στύλο έσπαγε τα γκισέ check in στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και εν τέλει συνελήφθη για κατοχή βιάγκρα.
Ο 35χρονος τουρίστας κατέστρεψε περίπου 10 γκισέ check in, γειτονικά γκισέ και κάγκελα κατά τη διάρκεια της «έκρηξης» στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου.
Ο άνδρας, ο οποίος έφτασε στο Χονγκ Κονγκ και σκόπευε να αγοράσει εισιτήριο για να φύγει, συνελήφθη για πρόκληση ζημιών και για κατοχή τεσσάρων χαπιών βιάγκρα, σύμφωνα με την Daily Mail.
Το βίντεο δείχνει τον τουρίστα, που φοράει μπλε τζιν, μαύρο πουλόβερ και μαύρη ανδρική τσάντα, να ρίχνει στο πάτωμα τα κιόσκια μπροστά στα μάτια των ταξιδιωτών. Στη συνέχεια με μια ράβδο χτυπούσε τις οθόνες του check in.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας χρησιμοποίησε καρότσι για να ρίξει κάτω τα κάγκελα πριν επιτεθεί στα γραφεία και καταστρέψει ένα γυάλινο πάνελ. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το επεισόδιο.
«Το προσωπικό της αρχής αεροδρομίου και το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο και προειδοποίησαν τον άνδρα να σταματήσει να προκαλεί περαιτέρω ζημιές», δήλωσε εκπρόσωπος της Αρχής. «Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα και ξεκίνησε έρευνα», συμπλήρωσε. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν 35χρονος Βρετανός τουρίστας και συνελήφθη για πρόκληση ζημιών και κατοχή δηλητηριωδών ουσιών «κατηγορίας Α».
Στη βαλίτσα του βρέθηκαν τέσσερα χάπια βιάγκρα, η κατοχή των οποίων χωρίς ιατρική συνταγή είναι παράνομη στο Χονγκ Κονγκ. Όσοι κατέχουν το φάρμακο αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και πρόστιμο 10.812 ευρώ. Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή αποβίβασης των λεωφορείων στο αεροδρόμιο.
