Υπόθεση Επστάιν: Έρευνα στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι μετά την παραίτηση Ζακ Λανγκ
Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σύσταση μιας offshore εταιρείας από την Καρολίν Λανγκ το 2016, σε συνεργασία με τον Τζέφρι Επστάιν
Έρευνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει ανοίξει για υπόθεση «νομιμοποίησης εσόδων από επιβαρυμένη φορολογική απάτη» με αντικείμενο τον Ζακ Λανγκ και την Καρολίν Λανγκ, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν τόσο από το Ινστιτούτο όσο και από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας (PNF).
Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία αναφέρει ότι «διενεργούνται επιχειρήσεις έρευνας σε διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων και στο Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που άνοιξε στις 6 Φεβρουαρίου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από επιβαρυμένη φορολογική απάτη και αφορά τον Ζακ Λανγκ και την Καρολίν Λανγκ».
Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου, θέση που κατείχε από το 2013, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σύσταση μιας offshore εταιρείας από την Καρολίν Λανγκ το 2016, σε συνεργασία με τον Τζέφρι Επστάιν. Σε ανταλλαγές μηνυμάτων του Αμερικανού χρηματοδότη, το όνομα του Ζακ Λανγκ εμφανίζεται 673 φορές, ενώ προκύπτουν και αναφορές σε κοινά οικονομικά συμφέροντα.
Στην ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία επισημαίνει ότι «η έρευνα ξεκίνησε ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων και αρχείων που σχετίζονται με τις δικαστικές διαδικασίες και τις έρευνες εις βάρος του Τζέφρι Επστάιν, καθώς και μετά τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που ακολούθησαν στη Γαλλία».
Σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο στη La Tribune Dimanche, ο πρώην υπουργός Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι είναι «λευκός σαν το χιόνι» και έκανε λόγο για «τσουνάμι ψεμάτων». «Ο Τζέφρι Επστάιν πρότεινε τη δημιουργία ενός ταμείου για την αγορά έργων νέων καλλιτεχνών. Θεώρησα ότι ήταν μια καλή ιδέα. Για τα υπόλοιπα, δεν ασχολήθηκα», ανέφερε ο Ζακ Λανγκ, το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν στα καταστατικά της επίμαχης εταιρείας.
