Υπόθεση Επστάιν: Έρευνα στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι μετά την παραίτηση Ζακ Λανγκ

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σύσταση μιας offshore εταιρείας από την Καρολίν Λανγκ το 2016, σε συνεργασία με τον Τζέφρι Επστάιν