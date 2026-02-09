Υπό αστυνομική προστασία ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του μετά από απειλές στα social media
Οι απειλές έρχονται μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του, Μονίκ, τέθηκαν υπό αστυνομική προστασία, έπειτα από απειλές σε βάρος τους μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας με τον Τζέφρι Επστάιν.
Οι απειλές κρίθηκαν σοβαρές από τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διατεθεί αστυνομική φύλαξη στο ζευγάρι για λόγους ασφαλείας.
Ο Ζακ Λανγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις επαφές του με τον Επστάιν. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, το Σάββατο υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου
