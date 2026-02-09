Υπό αστυνομική προστασία ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του μετά από απειλές στα social media
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέφρι Επστάιν Γαλλία Υπόθεση Επστάιν

Υπό αστυνομική προστασία ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του μετά από απειλές στα social media

Οι απειλές έρχονται μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας με τον Τζέφρι Επστάιν

Υπό αστυνομική προστασία ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του μετά από απειλές στα social media
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ζακ Λανγκ και η σύζυγός του, Μονίκ, τέθηκαν υπό αστυνομική προστασία, έπειτα από απειλές σε βάρος τους μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας με τον Τζέφρι Επστάιν.

Οι απειλές κρίθηκαν σοβαρές από τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να διατεθεί αστυνομική φύλαξη στο ζευγάρι για λόγους ασφαλείας.

Ο Ζακ Λανγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις επαφές του με τον Επστάιν. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, το Σάββατο υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης