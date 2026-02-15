Νέο χτύπημα Τεχεράνης πριν τη Γενεύη: Θέλουμε πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα ωφελεί οικονομικά και τους δύο
Λίγες μέρες πριν από τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στη Γενεύη κι ενώ προηγήθηκαν δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών περί διάθεσης της Τεχεράνης για συμβιβασμούς, ένας άλλος Ιρανός διπλωμάτης τόνισε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής εφαρμογή της.
Η ιρανική διπλωματία συνεχίζει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επίλυση της διαφωνίας που κρατάει δεκαετίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και για την αποφυγή νέας στρατιωτικής σύγκρουσης. Οι διαπραγματεύσεις επανεκκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα και οι δύο πλευρές ελπίζουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα προσφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υποδιευθυντής του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Χαμίτ Γκανμπάρι.
«Για την επιτυχία της συμφωνίας, είναι κρίσιμο να ωφεληθούν και οι ΗΠΑ σε τομείς με υψηλούς και γρήγορους οικονομικούς ρυθμούς», ανέφερε ο Γκανμπάρι στην ημιεπίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Fars.
Η Ιρανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει για αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, αλλά ο Ιρανός διπλωμάτης υιοθέτησε πιο συγκαταβατική στάση, σημειώνοντας ότι «κοινά συμφέροντα στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης, ακόμη και αγορές αεροσκαφών περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.
Το 2018, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μονομερώς από την συμφωνία, η οποία είχε αρθεί από τις διεθνείς κυρώσεις εις βάρος του Ιράν σε αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Στη συνέχεια, επανήλθαν οι αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.
Την Παρασκευή, πηγή δήλωσε στο Reuters ότι αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, που περιλάμβανε τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη την Τρίτη, συνάντηση που επιβεβαιώθηκε αργότερα από ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο την Κυριακή.
Σε αντίθεση με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία του 2015, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις περιορίζονται σε Ιράν και ΗΠΑ, με το Ομάν να παίζει τον ρόλο του μεσολαβητή.
