Χάθηκε η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός, λέει ο Ομπάμα για το ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ

Ο Μπαράκ Ομπάμαστο ρατσιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας σε podcast ότιΤο 47λεπτο podcast με τον Ομπάμα και τον φιλελεύθερο podcasterδημοσιεύτηκε το Σάββατο. Το επεισόδιο ξεκινά με τον παρουσιαστή να του ζητά να σχολιάσει τη ρητορική στις ΗΠΑ, η οποία, όπως λέει, «έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σκληρότητας που δεν έχουμε ξαναδεί».Ο Κόεν ρώτησε τον πρώτο μαύρο πρόεδρο των ΗΠΑ για τον τόνο του πολιτικού διαλόγου, όπως την πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ.Μεταξύ άλλων, ο Ομπάμα είπε ότι, ενώ ταξίδευε στις ΗΠΑ, συνάντησε ανθρώπους που «εξακολουθούν να πιστεύουν στην ευπρέπεια, την ευγένεια και την καλοσύνη».«Αυτό είναι το είδος της παράστασης κλόουν που εκτυλίσσεται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, κι είναι επίσης αλήθεια είναι πως δεν μοιάζει να προκαλεί καμιά ντροπή σε κόσμο που προηγουμένως θεωρούσε ότι πρέπει να δείχνει κάποια αξιοπρέπεια, κάποια αίσθηση σεβασμού των συμβάσεων και σεβασμού στο αξίωμα, έτσι δεν είναι; Αυτό έχει χαθεί», συμπλήρωσε.Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», διαβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος, χωρίς να αναφερθεί άμεσα ούτε στο βίντεο, ούτε στον Τραμπ.«Είναι αλήθεια ότι προσελκύει προσοχή. Είναι αλήθεια ότι εκτρέπει την προσοχή», συνέχισε.Το προσβλητικό βίντεο περιλάμβανε. Δημοκρατικούς αλλά και Ρεπουμπλικάνοι κατέκριναν το περιεχόμενο του βίντεο. Ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μόνος μαύρος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, την περιέγραψε ως «το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει από αυτόν τον Λευκό Οίκο».Το κλιπ, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «The Lion Sleeps Tonight», συμπεριλήφθηκε στο τέλος ενός βίντεο που περιείχε αβάσιμες ισχυρισμούς για εκλογική απάτη στις εκλογές του 2020.Ο Λευκός Οίκος αρχικά υπερασπίστηκε το βίντεο, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση «ψεύτικη οργή». Η ανάρτησηκαι διαγράφηκε.Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν είδε» το μέρος του βίντεο που έδειχνε τους Ομπάμα. «Δεν έκανα λάθος», είπε στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη.