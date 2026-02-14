Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε διυλιστήριο της Κούβας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Φωτιά διυλιστήριο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε διυλιστήριο της Κούβας, δείτε βίντεο

Η φωτιά ξέσπασε εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κοντά σε αγκυροβολημένα πετρελαιοφόρα – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε διυλιστήριο της Κούβας, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή στο εσωτερικό διυλιστηρίου πετρελαίου στην Αβάνα τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν οι κουβανικές αρχές.

«Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μετά το μεσημέρι σε μια από τις αποθήκες μέσα στο διυλιστήριο ‘Νίκο Λόπες’. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων της Κούβας.

Η ένταση της φωτιάς, εξαιτίας της οποίας υψώθηκε στον ουρανό μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, μειώθηκε γρήγορα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.



Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή όχι μακριά από περιοχή όπου είναι αγκυροβολημένα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στον κόλπο όπου βρίσκεται το λιμάνι της Αβάνας.



Κλείσιμο
Σε αυτό το λιμάνι έφθασαν την Πέμπτη δυο πλοία του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πάνω από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η φωτιά ξέσπασε καθώς η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση βιώνει σοβαρή ενεργειακή κρίση, που ώθησε τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για να εξοικονομούνται καύσιμα.



Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν προμηθεύεται πλέον αργό από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου. Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τον Αύγουστο του 2022, η χώρα της Καραϊβικής είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με γιγαντιαίων διαστάσεων πυρκαγιά στην κυριότερη κουβανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, στη Ματάνσας, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Δεκαοκτώ πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους τότε, ανάμεσά τους 14 εξαιτίας της έκρηξης δεξαμενής πετρελαίου που βρισκόταν στις φλόγες.

Εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και μαζούτ είχαν καεί εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς εκείνης, η οποία αποδόθηκε σε κεραυνό και διήρκεσε αρκετές ημέρες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης