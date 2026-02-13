Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ για έγγραφα σχετικά με τις εισαγωγές στο πανεπιστήμιο

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσαν πως τα έγγραφα που ζητούν θα βοηθήσουν στο να εκτιμηθεί κατά πόσο το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με μια απόφαση του 2023 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ