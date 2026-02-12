Η καρέκλα του νέου υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας προκάλεσε επεισόδιο στην τελετή παράδοσης-παραλαβής, δείτε βίντεο
Η ενόχληση στο πρόσωπο του νέου υπουργού Ακίν Γκιουρλέκ ήταν εμφανής

Δεν έφταναν οι άγριοι καβγάδες στη Βουλή της Τουρκίας για την αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς στην τελετή παράδοσης-παραλαβής προκλήθηκε νέο επεισόδιο.

Αιτία η καρέκλα στην οποία έκατσε ο νέος υπουργός Ακίν Γκιουρλέκ, η οποία... υποχώρησε περισσότερο από το κανονικό με αποτέλεσμα στο πλάνο να φαίνεται χαμηλότερα από τον απερχόμενο Γιλμάζ Τουντς.

Παρά τις προσπάθειες των στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το απρόοπτο αφού το επισήμανε και ο Γκιουρλέκ, το πρόβλημα δεν λύθηκε με την ενόχληση στο πρόσωπο του νέου υπουργού να είναι εμφανής.



Παρά το επεισόδιο, ο Γκιουρλέκ στην ομιλία του επιχείρησε να φανεί ανεπηρέαστος: ««Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μου ανέθεσε ένα τόσο τιμητικό καθήκον όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αυτόν τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με την αντίληψη για ένα ισχυρό κράτος και ένα ισχυρό δικαστικό σύστημα. Θα διατηρήσουμε την αδιάλλακτη στάση μας στον αγώνα κατά του εγκλήματος. Θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε τις δικαστικές διαδικασίες, να ενισχύουμε την ψηφιακή υποδομή και να ενισχύουμε τη νομική ασφάλεια. Πρόκειται για έναν αγώνα σκυταλοδρομίας. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπιστοσύνη πιο μακριά. Θα συνεργαστούμε με τα μέλη του δικαστικού σώματος, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους δικηγορικούς συλλόγους, την κοινωνία των πολιτών και τον λαό μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση ενός ισχυρότερου κράτους δικαίου».

«Προέρχομαι από το δικαστικό σύστημα. Όπως γνωρίζετε, υπηρέτησα ως δικαστής και εισαγγελέας για σχεδόν 20 χρόνια. Παρακολουθώ πολύ στενά τα προβλήματα των συναδέλφων μας δικαστών και εισαγγελέων. Θεού θέλοντος, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επιλύσω και αυτά τα προβλήματα» κατέληξε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν γενικός εισαγγελέας στην Κωνσταντινούπολη και είχε χειριστεί, μεταξύ άλλων, και τις διώξεις κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου
