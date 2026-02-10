Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ανοικτά αντιευρωπαϊκή και επιδιώκει τον διαμελισμό της ΕΕ, λέει ο Μακρόν

Οι απειλές και οι εκφοβισμοί εκ μέρους των ΗΠΑ δεν έχουν «τελειώσει», τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος και κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει- Τι είπε για την Γροιλανδία και τις γαλλεγερμανικές σχέσεις που ισχυροποιούνται - Τόνισε πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να ανοίξουν ξανά δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα - «Τη χειρίζομαι επαγγελματικά», είπε για τη σχέση του με τον Τραμπ





«Η ΕΕ έχει χαμηλό επίπεδο δανεισμού σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Σε μια στιγμή που γίνεται κούρσα τεχνολογικών επενδύσεων, η αποτυχία να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα δανεισμού είναι μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Μακρόν στα έντυπα αυτά, μεταξύ των οποίων η Καθημερινή, η Le Monde, o Economist και η Sueddeutsche Zeitung, αλλά και οι Financial Times και η El Pais, πριν από μια σειρά συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα με θέματα την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανία.



η κυβέρνηση Τραμπ είναι «ανοικτά αντιευρωπαϊκή» και επιδιώκει το «διαμελισμό» της ΕΕ.



Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποιεί επίσης τους Ευρωπαίους ότι οι εμπορικές «απειλές» και «εκφοβισμοί» των ΗΠΑ δεν έχουν «τελειώσει» και ότι θα «σαρωθούν», αν δεν επιβάλουν μια «ευρωπαϊκή προτίμηση» στους στρατηγικούς τομείς έναντι του αμερικανικού και του κινεζικού ανταγωνισμού.



Ο Μακρόν μίλησε, επίσης, για το θέμα της Γροιλανδίας, λέγοντας πως «υπήρξαν προσβολές και εκφοβισμοί απέναντι στη Γροιλανδία και έπειτα, ξαφνικά, μια υπαναχώρηση. Και νομίζει κανείς ότι τελείωσε. Αλλά μην το πιστεύετε ούτε στιγμή. Καθημερινά, υπάρχουν απειλές σχετικά με τα φάρμακα, την ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η κρίση που ζούμε συνιστά μια βαθιά γεωπολιτική ρήξη και αφορά όλους τους Ευρωπαίου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που θα την αποκαλούσα «στιγμή της Γροιλανδίας». Αυτή έκανε αναμφίβολα τους Ευρωπαίους να συνειδητοποιήσουν ότι απειλούνται. Αλλά το ζήτημα είναι κάτι περισσότερο από τη Γροιλανδία. Βρισκόμαστε μόνοι μας, μια μεγάλη ομάδα 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, που πάντα πίστευε ότι κάποιος θα τη βοηθήσει».







«Υποστηρίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να ξυπνήσουμε. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι είναι η ώρα να εξέλθουμε από την κατάσταση της ανωριμότητας. Αυτό ισχύει και σε οικονομικό επίπεδο, με τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτος στόχος είναι η απλοποίηση των κανόνων και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαφοροποίηση και αυτό που συνολικά αποκαλώ «derisking». Διαφοροποίηση σημαίνει σύναψη εμπορικών συνεργασιών. Σαφώς, υπήρξαν κατά καιρούς διαφωνίες ως προς τις μεθόδους. Όμως η στρατηγική προσέγγιση της διαφοροποίησης του εμπορίου είναι σωστή. Για παράδειγμα, ό,τι κάνουμε με την Ινδία, ό,τι έχουμε οικοδομήσει με τον Καναδά, αλλά και ό,τι κάναμε με άλλους. Επιπλέον, για να γίνει η Ευρώπη μας ισχυρή, χρειάζεται προστασία. Δεν εννοώ προστατευτισμό, αλλά την προτίμηση των ευρωπαϊκών προϊόντων. Απέναντι στο κινεζικό κύμα, για παράδειγμα, αυτοκινήτων και εργαλειομηχανών τα τελευταία χρόνια – τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας. Οι Κινέζοι προστατεύουν τη δική τους. Και οι Αμερικανοί επίσης. Η δική μας αγορά, όμως, είναι η πιο ανοιχτή στον κόσμο. Έχουμε αρχίσει να προστατευόμαστε καλύτερα. Τέλος, όπως είπα: η απλοποίηση των κανόνων και η διαφοροποίηση είναι αδιαμφισβήτητες. Απομένουν οι επενδύσεις. Δεν επενδύουμε αρκετά στην άμυνα και την ασφάλεια, στις τεχνολογίες και την πράσινη μετάβαση, στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική τεχνολογία. Αυτές είναι οι τρεις μάχες που πρέπει να δοθούν. Επενδύουμε πολύ λιγότερα από τους Κινέζους και τους Αμερικανούς» πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.



«Τους επόμενους μήνες, αυτό είναι βέβαιο, οι ΗΠΑ θα μας επιτεθούν για τις κανονιστικές ρυθμίσεις στον ψηφιακό τομέα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας για επιβολή δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές από τον Τραμπ, αν η ΕΕ χρησιμοποιήσει το νόμο της για τις ψηφιακές υπηρεσίες για να ελέγξει τις εταιρείες τεχνολογίας.



Καθώς αυτή την εβδομάδα πρόκειται να διεξαχθούν συναντήσεις ευρωπαίων ηγετών για την ανταγωνιστικότητα και την βιομηχανία, κάλεσε για «απλούστευση» και για «εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς» της ΕΕ και για τη «διαφοροποίηση» των εμπορικών εταίρων της.



Κυρίως κάλεσε να «προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας» χωρίς «να επιβάλουμε προστατευτισμό», με μια «ευρωπαϊκή προτίμηση» σε «ορισμένους στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, η χημεία, ο χάλυβας, το αυτοκίνητο ή η άμυνα, διαφορετικά οι Ευρωπαίοι θα σαρωθούν».



Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στις γαλλογερμανικές σχέσεις, λέγοντας πως «μπορώ να βεβαιώσω ότι οι γαλλογερμανικές σχέσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Με τον καγκελάριο Μερτς η συνεργασία είναι πολύ στενή, μιλάμε συνεχώς. Έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένους οδικούς χάρτες που μας έχουν προωθήσει. Ό,τι πετύχαμε, για παράδειγμα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μικρών αυτοκινήτων, δεν θα το είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς τους οδικούς χάρτες. Οι σχέσεις μας είναι, λοιπόν, σταθερές. Απλώς η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγαλύτερες προκλήσεις».



Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε ακόμα στο σχέδιο για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό μαχητικό αεροπλάνο (SCAF) λέγοντας ότι είναι «ένα καλό σχέδιο» και ότι «τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν», παρά τις εντάσεις ανάμεσα σε Γάλλους και Γερμανούς βιομηχάνους.



«Είναι ένα καλό σχέδιο και κανείς στη Γερμανία δεν μου έχει πει ότι δεν είναι ένα καλό σχέδιο», δήλωσε διαβεβαιώνοντας ότι θα συζητήσει και πάλι γι' αυτό με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.



«Το ίδιο και για το άρμα μάχης εξάλλου. Επειδή, φαντάζεστε, αν συνέβαινε ο Γερμανός εταίρος να θέσει υπό αμφισβήτηση το κοινό αεροπλάνο, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε το κοινό άρμα μάχης», προειδοποίησε στη συνέντευξη αυτή.



Η γαλλική εταιρεία Dassault ζητάει περισσότερη αυτονομία για την κατασκευή του, πράγμα που προκαλεί εκνευρισμό στη Γερμανία και την Ισπανία, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 2019. Σε σημείο που κύκλοι στη γερμανική βιομηχανία ζητούν μια αλλαγή συμμαχίας και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης προχωρούν σε εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο το Βερολίνο να ενταχθεί στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα GCAP μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ιαπωνία.



«Αυτό που ζω τώρα, για το SCAF, το έζησα για το Ariane-6. Άκουγα κάθε εβδομάδα ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να βάλουν χρήματα, τελείωσε, είναι καταστροφή. Όμως το κάναμε», επισήμανε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.



Τέλος, μίλησε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επικοινωνία που έχει ο ίδιος με τους Πούτιν και Τραμπ και πρόσθεσε πως θεωρεί απαραίτητο να δομηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας της Μόσχας με τους Ευρωπαίους.



«Εδώ και μερικούς μήνες έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση αυτού του πολέμου (της Ουκρανίας). Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αυτός ο πόλεμος φθοράς έχει φτάσει στο τελικό του στάδιο, δηλαδή οι απώλειες και η εξάντληση και στις δύο πλευρές καθιστούν θεμιτό να τεθεί το ερώτημα πώς μπορεί να τερματιστεί. Επίσης, οι Αμερικανοί εξέφρασαν τη βούλησή τους να τον τερματίσουν. Η σκέψη μου είναι απλή: θέλουμε να αναθέσουμε αυτές τις συζητήσεις σε άλλους; Η γεωγραφική μας θέση δεν θα αλλάξει, είτε μας αρέσει η Ρωσία είτε όχι, η Ρωσία θα είναι και αύριο εκεί. Βρίσκεται κυριολεκτικά στην πόρτα μας. Επομένως, είναι σημαντικό να δομηθεί εκ νέου ένας ευρωπαϊκός διάλογος με τους Ρώσους, χωρίς αφέλεια, χωρίς να ασκηθεί πίεση στους Ουκρανούς, αλλά και χωρίς να εξαρτόμαστε από τρίτους σε αυτή τη συζήτηση. Γι’ αυτό πρότεινα σε αρκετούς Ευρωπαίους συναδέλφους να επαναλάβουμε τον διάλογο. Για ορισμένους ήταν λίγο νωρίς να στείλουν τους διπλωματικούς τους συμβούλους, όπως κάναμε εμείς» είπε αρχικά και συνέχισε: «Έχουμε αποκαταστήσει τα κανάλια συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο. Και θα ήθελα αυτό να μοιραστεί στη συνέχεια με τους Ευρωπαίους εταίρους μου και να έχουμε μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί συνομιλητές· πρέπει να υπάρχει εντολή, μια απλή εκπροσώπηση. Θα δούμε πώς θα οργανωθούμε, αλλά πρέπει να είναι δυνατό να επαναληφθεί ο διάλογος με τη Ρωσία. Γιατί; Επειδή την ημέρα που θα υπάρξει ειρήνη, αυτή η ειρήνη θα αφορά και την Ευρώπη. Και πάλι: θα προτιμούσατε τότε να διαπραγματεύονται Αμερικανοί πρέσβεις και απεσταλμένοι, στο όνομά σας, στο όνομα της Ευρώπης, για την ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Όχι, λυπάμαι. Αυτό είναι ζήτημα αυτοεκτίμησης. Η αυτοεκτίμηση είναι κάτι καλό, τη χρειαζόμαστε. Δεν πρέπει, λοιπόν, να φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης».



Όσο για την σχέση του με τον Τραμπ, είπε: «Τη χειρίζομαι επαγγελματικά. Είμαι πάντοτε σεβαστικός, προβλέψιμος, αλλά όχι αδύναμος. Δεν έχω προσβάλει ποτέ τις ΗΠΑ, τους πολίτες τους ή την ηγεσία τους, ποτέ. Δεν τους χλευάζω, γιατί θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ μεγάλη δημοκρατία. Αυτό δεν είναι στρατηγική. Λέω πάντα αυτό που σκέφτομαι. Όμως, όταν υπάρχει ξεκάθαρη επιθετικότητα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποχωρούμε. Δοκιμάσαμε αυτή τη στρατηγική για μήνες· δεν αποδίδει».