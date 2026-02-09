To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν – μεταξύ των οποίων ένα παιδί – εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδει σήμερα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).
Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί στρατιώτες διεξήγαγαν επίσης επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.
Τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, είναι ο απολογισμός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στην κοινότητα Γιανούχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ στη Γιανούχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες.
Ο τέταρτος θάνατος σημειώθηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργαζόταν για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.
Σε ανακοίνωση της, η Χεζμπολάχ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».
Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί στρατιώτες διεξήγαγαν επίσης επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.
Τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, είναι ο απολογισμός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στην κοινότητα Γιανούχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ στη Γιανούχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες.
Ο τέταρτος θάνατος σημειώθηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργαζόταν για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.
Σε ανακοίνωση της, η Χεζμπολάχ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα