Ταϊλάνδη: 53 εκατομμύρια ψηφοφόροι στις κάλπες για εκλογές και δημοψήφισμα συνταγματικής αναθεώρησης
Ταϊλάνδη: 53 εκατομμύρια ψηφοφόροι στις κάλπες για εκλογές και δημοψήφισμα συνταγματικής αναθεώρησης

Αμφίρροπη αναμέτρηση και αβεβαιότητα για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Στόχος η μείωση της επιρροής μη εκλεγμένων θεσμών

Ταϊλάνδη: 53 εκατομμύρια ψηφοφόροι στις κάλπες για εκλογές και δημοψήφισμα συνταγματικής αναθεώρησης
Πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη και για δημοψήφισμα σχετικά με την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης.

Στόχος είναι να καταστεί το πολιτικό σύστημα πιο δημοκρατικό και να μειωθεί η επιρροή μη εκλεγμένων οργάνων σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) – διάδοχος του Move Forward Party (MFP), το οποίο διαλύθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024 – είχε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Επικεφαλής του είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ.

Ωστόσο, ακόμη κι αν το Λαϊκό Κόμμα κερδίσει τις εκλογές, πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως δύσκολα θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, όπως είχε γίνει και το 2023.

Άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις είναι το Pheu Thai, που ιδρύθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Τάκσιν Σιναουάτρα, και το κόμμα Bhumjaithai του απερχόμενου πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Η πολιτική αστάθεια στο βασίλειο της Ταϊλάνδης είναι μεγάλη. Ο Ανούτιν ήταν ο τρίτος επικεφαλής κυβέρνησης μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Πολιτικοί αναλυτές αναμένουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

