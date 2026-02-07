Ήταν ο Επστάιν κατάσκοπος της Μοσάντ και της CIA; Τι αναφέρει έγγραφο του FBI

Πληροφοριοδότης του FBI αναφέρεται στην εκπαίδευση του δισεκατομμυριούχου παιδόφιλου ως κατάσκοπος και τη στρατολόγησή του από μυστικές υπηρεσίες - Είναι όμως αυτές οι καταγγελίες απλώς για εσωτερική αντιπαράθεση στο Ισραήλ;





Το έγγραφο, το οποίο καταγράφει ισχυρισμούς ενός και μόνο πληροφοριοδότη, φέρει την ένδειξη αναφοράς εμπιστευτικής ανθρώπινης πηγής (CHS) και ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2020. Εντάσσεται σε υλικό του FBI που αφορά «αθέμιτη εσωτερική ή ξένη επιρροή στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ», με την πηγή ωστόσο να «επεκτείνεται σε σειρά άλλων ζητημάτων».



ο Επστάιν είχε «εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος» και αργότερα θεωρούνταν «στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ». Το αρχείο δεν αναφέρει ότι το FBI επαλήθευσε τους ισχυρισμούς αυτούς ή ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτών.



Η εμπιστευτική πηγή υποστήριξε ότι είχε εξετάσει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ, Άλαν Ντέρσοβιτς, σημειώνοντας ότι αποσπάσματα και σημειώσεις από αυτές τις συνομιλίες διαβιβάζονταν στα κεντρικά της Μοσάντ.



Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ντέρσοβιτς είχε δηλώσει σε άλλον Αμερικανό δικηγόρο πως «ο Επστάιν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών». Ο ισχυρισμός αυτός καταγράφεται στην αναφορά ως απλή καταγγελία, χωρίς συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία, ημερομηνίες ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες.



Η σύνδεση με τον Μπάρακ και οι πολιτικές αποχρώσεις Η πηγή απέδωσε τον υποτιθέμενο ρόλο του Επστάιν στις υπηρεσίες πληροφοριών στη σχέση του με τον Εχούντ Μπάρακ, πρωθυπουργό του Ισραήλ την περίοδο 1999-2001 και υπουργό Άμυνας από το 2007 έως το 2013. Ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι ο Μπάρακ θεωρούσε τον νυν πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου «εγκληματία» και ότι, ύστερα από επανειλημμένες συζητήσεις για τον Επστάιν, κατέληξε στο συμπέρασμα πως συνδεόταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.



Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται ως προσωπικές αναμνήσεις της πηγής και όχι ως θεσμική εκτίμηση.



Άλλα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και σχετίζονται με τον Επστάιν δείχνουν ότι εκείνος και ο Μπάρακ διατηρούσαν μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση. Σύμφωνα με αυτά, ο Επστάιν παρείχε συμβουλές στον Μπάρακ για την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, συζητούσε «τεράστιες» αμοιβές συμβουλευτικού χαρακτήρα για τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και ενθάρρυνε τον Μπάρακ να βοηθήσει



Κλείσιμο «Αποδεικνύει το αντίθετο» Ο Νετανιάχου απέρριψε δημοσίως κάθε υπαινιγμό ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή έγραψε: «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο».



Πρόσθεσε ότι ο Μπάρακ «εδώ και χρόνια προσπαθεί εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», κατηγορώντας τον ότι δρα «δημόσια και παρασκηνιακά για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».



Η δήλωση ενέταξε τη διαμάχη στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης στο Ισραήλ και όχι σε υπόθεση πληροφοριών.



Ένα έγγραφο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) από το 2020, που ήρθε πρόσφατα στο φως φαίνεται να προσθέτει νέα στοιχεία και ισχυρισμούς στον ήδη περίπλοκο φάκελο που περιβάλλει τον Τζέφρι Επστάιν, τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματοοικονομικό παράγοντα και καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.Το έγγραφο, το οποίο καταγράφει, φέρει την ένδειξη αναφοράς(CHS) και ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2020. Εντάσσεται σε υλικό του FBI που αφορά «αθέμιτη εσωτερική ή ξένη επιρροή στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ», με την πηγή ωστόσο να «επεκτείνεται σε σειρά άλλων ζητημάτων».Σύμφωνα με την πηγή,και αργότερα θεωρούνταν «στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ». Το αρχείοαυτούς ή ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτών.Η εμπιστευτική πηγή υποστήριξε ότι είχε εξετάσει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ,, σημειώνοντας ότι αποσπάσματα και σημειώσεις από αυτές τις συνομιλίεςΗ ίδια πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ντέρσοβιτς είχε δηλώσει σε άλλον Αμερικανό δικηγόρο πως «ο Επστάιν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών». Ο ισχυρισμός αυτός καταγράφεται στην αναφορά ως απλή καταγγελία, χωρίς συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία, ημερομηνίες ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες.Η πηγή απέδωσε τον υποτιθέμενο ρόλο του Επστάιν στις υπηρεσίες πληροφοριών στη σχέση του με τον, πρωθυπουργό του Ισραήλ την περίοδο 1999-2001 και υπουργό Άμυνας από το 2007 έως το 2013. Ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι ο Μπάρακ θεωρούσε τον νυν πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου «εγκληματία» και ότι, ύστερα από επανειλημμένες συζητήσεις για τον Επστάιν, κατέληξε στο συμπέρασμα πως συνδεόταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.Οι αναφορές αυτέςΆλλα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και σχετίζονται με τον Επστάιν δείχνουν ότι εκείνος και ο Μπάρακ διατηρούσαν μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση. Σύμφωνα με αυτά, ο Επστάιν παρείχε συμβουλές στον Μπάρακ για την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, συζητούσε «τεράστιες» αμοιβές συμβουλευτικού χαρακτήρα για τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και ενθάρρυνε τον Μπάρακ να βοηθήσει τον πρώην Βρετανό υπουργό Λόρδο Πίτερ Μάντελσον να εξασφαλίσει θέση σε ενεργειακή εταιρεία. Κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν κάνει λόγο για δραστηριότητα πληροφοριών.Ο Νετανιάχου απέρριψε δημοσίως κάθε υπαινιγμό ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή έγραψε: «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο».Πρόσθεσε ότι ο Μπάρακ «εδώ και χρόνια προσπαθεί εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», κατηγορώντας τον ότι δρα «δημόσια και παρασκηνιακά για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».Η δήλωση ενέταξε τη διαμάχη

Ευρύτεροι ισχυρισμοί και δευτερεύουσες καταγγελίες Το έγγραφο της εμπιστευτικής πηγής καταγράφει και ευρύτερους ισχυρισμούς που υπερβαίνουν την υπόθεση Επστάιν. Η πηγή υποστήριξε ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Day One Ventures δραστηριοποιούνταν στη Σίλικον Βάλεϊ «με σκοπό την κλοπή τεχνολογίας» και περιέγραψε την ιδρύτριά της, Μάσα Μπούχερ, πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Επστάιν, ως «κύριο σύνδεσμο του Βλαντίμιρ Πούτιν με το ρωσικό κίνημα νεολαίας».



Το αρχείο αναφέρεται επίσης σε μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για τον Τσαρλς Κούσνερ και καταγγέλλοντας «διεφθαρμένες επιχειρηματικές πρακτικές», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.



Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί εμφανίζονται μία και μόνο φορά στα αρχεία του FBI, υπό τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό πηγής. Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία επιβεβαίωσης, μεταγενέστερη διερεύνηση ή επίσημα πορίσματα αφήνοντας για ακόμη μία φορά το ζήτημα αδιευκρίνιστο.