Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον ζητούν η κατάθεσή τους για τον Έπσταϊν να γίνει δημόσια

Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, που τελικά δέχτηκαν να μιλήσουν σε επιτροπή του Κογκρέσου, φοβούνται ότι η παρουσία τους θα καταλήξει σε «δίκη-παρωδία»