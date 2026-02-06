Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Είναι αυτή η Ελισάβετ; Αντιδράσεις στην Αυστραλία για τα αναμνηστικά νομίσματα με τη βασίλισσα
Παρά τον σάλο και τα 35.000 κομμάτια που κόπηκαν εξαντλήθηκαν
Δύο αναμνηστικά νομίσματα με το πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' που κυκλοφόρησε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας προκαλούν αντιδράσεις στη χώρα για την έλλειψη ομοιότητας με τη μονάρχη που πέθανε πριν το 2022.
Πρόκειται για ένα ασημένιο δολάριο 5 δολαρίων Αυστραλίας και ένα των 50 σεντ, που δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν την εκατονταετία από τη γέννηση της Ελισάβετ.
«Υπάρχει λόγος που τα περισσότερα πορτρέτα προφίλ. Μοιάζει σαν να συγκρούστηκε με τον τοίχο», σχολίασαν κάτω από ανάρτηση του Νομισματοκοπείου στο Facebook. «Αν έβλεπα αυτό το πρόσωπο χωρίς το χτένισμα και τα μαργαριτάρια, δεν θα μάντευα ποτέ ποια είναι», σχολίασε άλλος.
Κάποιοι πήγαν πιο μακριά και συνέκριναν το πορτρέτο με τηλεοπτικούς χαρακτήρες, όπως την κυρία Νταουτφάιρ που υποδύθηκε ο Ρόμπιν Γουίλαμς.
Το Νομισματοκοπείο έκοψε 30.000 νομίσματα των 50 σεντς και 5.000 των 5 δολαρίων, τα οποία είναι όλα συλλεκτικά και δεν θα κυκλοφορήσουν στο ευρύ κοινό.
Εκτός από το πορτρέτο, τα νομίσματα φέρουν σχέδια «που αντικατοπτρίζουν συμβολικά τις πολλές πτυχές της ζωής και της κληρονομιάς της βασίλισσας».
Μεταξύ τους είναι ένα άλογο, ένα κόργκι (η αγαπημένη ράτσα σκυλιών της Ελισάβετ) και μερικά από τα αγαπημένα της λουλούδια, όπως τα τριαντάφυλλα και τα κρίνα.
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τα σχέδια λέγοντας ότι «δεν αποτυπώνουν πάντα την πλήρη ομορφιά ενός σχεδίου όταν χαράσσεται στο μέταλλο».
