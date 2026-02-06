Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Τζαμί Τέμενος Επίθεση αυτοκτονίας Επίθεση καμικάζι

Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε έπειτα από επίθεση καμικάζι  στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής

Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 169 τραυματίστηκαν από την επίθεση καμικάζι σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν.



Κατά πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.

Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες


Η σημερινή έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης