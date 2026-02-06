Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες
Στους 31 οι νεκροί από την έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 169 οι τραυματίες
Η έκρηξη σημειώθηκε έπειτα από επίθεση καμικάζι στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 169 τραυματίστηκαν από την επίθεση καμικάζι σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.
«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν.
Κατά πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.
Η σημερινή έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν.
At least 31 killed and over 100 injured after an explosion ripped through a Shia mosque in Pakistani capital Islamabad. Police and rescue teams have been dispatched to the site, and a state of emergency has been imposed in all major hospitals in the capital. pic.twitter.com/I1nxQWvtpQ— Our World (@MeetOurWorld) February 6, 2026
Κατά πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.
Η σημερινή έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα