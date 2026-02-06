Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Πακιστάν Επίθεση αυτοκτονίας

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Δείτε βίντεο - Εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς μέσα και γύρω από το τζαμί υπήρχε πολύς κόσμος

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ
Έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Το Al Jazeera κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.



«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας.

Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.


UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης