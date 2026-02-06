Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
Δείτε βίντεο - Εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς μέσα και γύρω από το τζαμί υπήρχε πολύς κόσμος
Έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας του Πακιστάν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Το Al Jazeera κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.
«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας.
Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.
An explosion occurred at Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra in the Tarlai area of Islamabad. Police and rescue teams reached the site immediately after the incident. Emergency has been imposed across the city. Authorities are investigating the incident.Further details are awaited 1️⃣ pic.twitter.com/ydwKvOhjzi— Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) February 6, 2026
اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں واقع امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ضلعی انتظامیہ کے مطابق 10 افراد جان سے گئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ #Islamabad pic.twitter.com/C8CQcFgPQX— Urdu News (@UrduNewsCom) February 6, 2026
