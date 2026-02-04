Αφαιρέθηκε από εκκλησία της Ρώμης η τοιχογραφία με τον άγγελο που έμοιαζε στη Μελόνι
Αφαιρέθηκε από εκκλησία της Ρώμης η τοιχογραφία με τον άγγελο που έμοιαζε στη Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σχολιάζοντας το ασυνήθιστο γεγονός έγραψε στο διαδίκτυο ότι «σίγουρα η ίδια δεν μοιάζει με αγγελούδι»

Αφαιρέθηκε από εκκλησία της Ρώμης η τοιχογραφία με τον άγγελο που έμοιαζε στη Μελόνι
Μετά από σχετικό αίτημα του Βατικανού, αφαιρέθηκε από την εκκλησία της Ρώμης Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, τοιχογραφία στην οποία απεικονιζόταν άγγελος με χαρακτηριστικά του προσώπου τα οποία έμοιαζαν έντονα με εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Η σχετική απόφαση, όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, ελήφθη μετά από αίτημα του Βατικανού και σε συνεννόηση με τον ιερέα του ναού. Η συγκεκριμένη τοιχογραφία ήταν έργο του νεωκόρου Μπρούνο Βαλεντινέτι ο οποίος αρχικά είχε αρνηθεί την όποια ομοιότητα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά σήμερα παραδέχθηκε την ομοιότητα.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, οι επισκέψεις ντόπιων και τουριστών, στην εκκλησία, είχαν αυξηθεί σημαντικά. «Δυστυχώς, όμως, όχι για να προσευχηθούν, αλλά για να δουν την τοιχογραφία» δήλωσε ο ιερέας. Η όλη αυτή υπόθεση προκάλεσε και την δραστηριοποίηση του ιταλικού υπουργείου πολιτισμού, το οποίο έστειλε ιστορικούς τέχνης, στον ναό του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κεντρική οδό «Βια Ντελ Κόρσο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σχολιάζοντας το ασυνήθιστο γεγονός έγραψε στο διαδίκτυο ότι «σίγουρα η ίδια δεν μοιάζει με αγγελούδι», ενώ το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα είχε ζητήσει την άμεση αφαίρεση της τοιχογραφίας αυτής που θύμιζε, σε μεγάλο βαθμό, προσωπογραφία.
