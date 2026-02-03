Παρέμβαση Βατικανού για τον «άγγελο Μελόνι» σε εκκλησία της Ρώμης: Ζήτησε να τροποποιηθεί η επίμαχη τοιχογραφία μετά τις αντιδράσεις

Μια τοιχογραφία στον ναό Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Τζόρτζια Μελόνι, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιταλία - Για «κεκαλυμμένη προπαγάνδα» μίλησε η αντιπολίτευση, «σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο» είπε η Μελόνι