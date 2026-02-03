Παρέμβαση Βατικανού για τον «άγγελο Μελόνι» σε εκκλησία της Ρώμης: Ζήτησε να τροποποιηθεί η επίμαχη τοιχογραφία μετά τις αντιδράσεις
Παρέμβαση Βατικανού για τον «άγγελο Μελόνι» σε εκκλησία της Ρώμης: Ζήτησε να τροποποιηθεί η επίμαχη τοιχογραφία μετά τις αντιδράσεις
Μια τοιχογραφία στον ναό Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Τζόρτζια Μελόνι, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιταλία - Για «κεκαλυμμένη προπαγάνδα» μίλησε η αντιπολίτευση, «σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο» είπε η Μελόνι
Παρέμβαση για να τερματιστεί η έντονη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με μια τοιχογραφία αγγέλου σε εκκλησία, το πρόσωπο του οποίου θυμίζει έντονα την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, πραγματοποίησε το Βατικανό. Η υπόθεση κυριάρχησε στα ιταλικά πρωτοσέλιδα τις προηγούμενες μέρες και αφορά πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης σε τοιχογραφία της ιστορικής βασιλικής «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα», στο κέντρο της Ρώμης.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, το Βικαριάτο της Ρώμης έδωσε εντολή να τροποποιηθεί η τοιχογραφία ώστε να αφαιρεθεί κάθε ομοιότητα με τη Μελόνι, επιχειρώντας να βάλει τέλος στον θόρυβο που έχει προκληθεί. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του εφημέριου της βασιλικής με στελέχη του Βικαριάτου, εν μέσω ανησυχιών για τη διαφύλαξη της ιερότητας των θρησκευτικών χώρων.
Ο γενικός βικάριος της Επισκοπής της Ρώμης, Μπαλντασάρε Ρέινα, τόνισε ότι η ιερή τέχνη προορίζεται αποκλειστικά για τη «λειτουργική ζωή και την προσευχή» και δεν μπορεί να «κακοποιείται ή να αξιοποιείται» για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς.
Δεν ήταν σκόπιμο, είπε ο εθελοντής που αποκατέστησε την τοιχογραφία
Η αποκατάσταση του επίμαχου αγγέλου πραγματοποιήθηκε από τον 80χρονο εθελοντή διακοσμητή και νεωκόρο Μπρούνο Βαλεντινέτι. Η τοιχογραφία απεικονίζει δύο αγγέλους που πλαισιώνουν μαρμάρινη προτομή του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, Ουμπέρτο Β΄ της Σαβοΐας. Ο Βαλεντινέτι, ο οποίος φέρεται να έχει εργαστεί στο παρελθόν σε ακίνητα του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, υποστήριξε αρχικά ότι η ομοιότητα με τη Μελόνι ήταν ακούσια.
«Απλώς αποκαθιστούσα αυτό που είχα ζωγραφίσει πριν από 25 χρόνια», δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ωστόσο, επικριτές επισήμαναν ότι η αρχική εκδοχή του 2000 απεικόνιζε έναν «γενικό χερουβείμ», σε αντίθεση με τη σημερινή μορφή που παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.
Σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε τη Δευτέρα, ο ίδιος υιοθέτησε πιο χιουμοριστικό τόνο, λέγοντας ότι «η Μελόνι μού εμφανίστηκε σε όνειρο, ντυμένη στα λευκά» και ότι «μου είπε: “Μπρούνο, ζωγράφισε τον άγγελο κατ’ εικόνα μου”».
Για «κεκαλυμμένη προπαγάνδα» μίλησε η αντιπολίτευση
Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού έστειλε ειδικούς στον χώρο για να διαπιστώσουν εάν το έργο παραβιάζει τους κανόνες προστασίας ιστορικών μνημείων, την ώρα που κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την τοιχογραφία «κεκαλυμμένη προπαγάνδα», επισημαίνοντας την ιστορική ειρωνεία ενός αγγέλου που τιμά έναν βασιλιά, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά της σημερινής δεξιάς πρωθυπουργού της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ο λεγόμενος «Άγγελος Μελόνι» μετατράπηκε σε αξιοθέατο, με πλήθη να συρρέουν στη βασιλική του 5ου αιώνα για να φωτογραφίσουν την τοιχογραφία. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, την αποστολή της αφαίρεσης των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στη Μελόνι αναμένεται, ειρωνικά, να αναλάβει και πάλι ο ίδιος ο Βαλεντινέτι, υπό αυστηρή επίβλεψη, ώστε ο άγγελος να επανέλθει σε μια ανώνυμη, «ουράνια» μορφή.
Από την πλευρά της, η Τζόρτζια Μελόνι αντιμετώπισε την υπόθεση με χιούμορ, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της τοιχογραφίας με τη λεζάντα: «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο».
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, το Βικαριάτο της Ρώμης έδωσε εντολή να τροποποιηθεί η τοιχογραφία ώστε να αφαιρεθεί κάθε ομοιότητα με τη Μελόνι, επιχειρώντας να βάλει τέλος στον θόρυβο που έχει προκληθεί. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του εφημέριου της βασιλικής με στελέχη του Βικαριάτου, εν μέσω ανησυχιών για τη διαφύλαξη της ιερότητας των θρησκευτικών χώρων.
Ο γενικός βικάριος της Επισκοπής της Ρώμης, Μπαλντασάρε Ρέινα, τόνισε ότι η ιερή τέχνη προορίζεται αποκλειστικά για τη «λειτουργική ζωή και την προσευχή» και δεν μπορεί να «κακοποιείται ή να αξιοποιείται» για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς.
Nei lavori di restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, in un affresco sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia il volto generico di un cherubino è stato sostituito con un angelo che ha le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia Meloni pic.twitter.com/oSOIpoxJwe— Repubblica (@repubblica) January 31, 2026
Η αποκατάσταση του επίμαχου αγγέλου πραγματοποιήθηκε από τον 80χρονο εθελοντή διακοσμητή και νεωκόρο Μπρούνο Βαλεντινέτι. Η τοιχογραφία απεικονίζει δύο αγγέλους που πλαισιώνουν μαρμάρινη προτομή του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, Ουμπέρτο Β΄ της Σαβοΐας. Ο Βαλεντινέτι, ο οποίος φέρεται να έχει εργαστεί στο παρελθόν σε ακίνητα του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, υποστήριξε αρχικά ότι η ομοιότητα με τη Μελόνι ήταν ακούσια.
«Απλώς αποκαθιστούσα αυτό που είχα ζωγραφίσει πριν από 25 χρόνια», δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ωστόσο, επικριτές επισήμαναν ότι η αρχική εκδοχή του 2000 απεικόνιζε έναν «γενικό χερουβείμ», σε αντίθεση με τη σημερινή μορφή που παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.
Σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε τη Δευτέρα, ο ίδιος υιοθέτησε πιο χιουμοριστικό τόνο, λέγοντας ότι «η Μελόνι μού εμφανίστηκε σε όνειρο, ντυμένη στα λευκά» και ότι «μου είπε: “Μπρούνο, ζωγράφισε τον άγγελο κατ’ εικόνα μου”».
Για «κεκαλυμμένη προπαγάνδα» μίλησε η αντιπολίτευση
Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού έστειλε ειδικούς στον χώρο για να διαπιστώσουν εάν το έργο παραβιάζει τους κανόνες προστασίας ιστορικών μνημείων, την ώρα που κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την τοιχογραφία «κεκαλυμμένη προπαγάνδα», επισημαίνοντας την ιστορική ειρωνεία ενός αγγέλου που τιμά έναν βασιλιά, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά της σημερινής δεξιάς πρωθυπουργού της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ο λεγόμενος «Άγγελος Μελόνι» μετατράπηκε σε αξιοθέατο, με πλήθη να συρρέουν στη βασιλική του 5ου αιώνα για να φωτογραφίσουν την τοιχογραφία. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, την αποστολή της αφαίρεσης των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στη Μελόνι αναμένεται, ειρωνικά, να αναλάβει και πάλι ο ίδιος ο Βαλεντινέτι, υπό αυστηρή επίβλεψη, ώστε ο άγγελος να επανέλθει σε μια ανώνυμη, «ουράνια» μορφή.
Από την πλευρά της, η Τζόρτζια Μελόνι αντιμετώπισε την υπόθεση με χιούμορ, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της τοιχογραφίας με τη λεζάντα: «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα