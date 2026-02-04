Ο Άντριου εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ουίνδσορ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν

Ο 65χρονος Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ήλπιζε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στο Royal Lodge - Έφυγε το βράδυ της Δευτέρας ώστε να μην γίνει ευρέως αντιληπτός και μετακόμισε στο Νόρφολκ