Ο Άντριου εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ουίνδσορ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν
Ο Άντριου εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ουίνδσορ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν

Ο 65χρονος Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ήλπιζε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στο Royal Lodge - Έφυγε το βράδυ της Δευτέρας ώστε να μην γίνει ευρέως αντιληπτός και μετακόμισε στο Νόρφολκ

Ο Άντριου εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ουίνδσορ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, εγκατέλειψε την κατοικία του στο Ουίνδσορ, επιβεβαίωσε σήμερα πηγή του παλατιού, έπειτα από τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή.

Ο 65χρονος Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ήλπιζε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στο Royal Lodge, την κατοικία του στο Ουίνδσορ επί δεκαετίες , όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, αλλά έφυγε το βράδυ της Δευτέρας ώστε να μην γίνει ευρέως αντιληπτός και μετακόμισε στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, μια έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι πλέον μένει εκεί, στο Wood Farm, το πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου , αλλά είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες πιθανόν να επισκέπτεται σποραδικά το Ουίνδσορ μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβατική φάση και να μετακομίσει στο νέο του σπίτι, το Marsh Farm.

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν, τού έγινε σαφές ότι ήρθε η ώρα για να φύγει», έγραψε η Sun επικαλούμενη φίλο του. «Ήταν τόσο εξευτελιστικό για εκείνον το ότι έφυγε ώστε επέλεξε να το κάνει μέσα στο σκοτάδι», είπε η ίδια πηγή.

Τον Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον Άντριου και είπε ότι θα τον απομακρύνει από το Ουίνδσορ μετά την αποκάλυψη λεπτομερειών για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Ο βασιλιάς έχει επίσης δηλώσει ότι στέκεται στο πλευρό των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα που συνδέονται με τον Επστάιν, περιλαμβανομένων emails απ' όπου προκύπτει ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον χρηματιστή για περισσότερα από δύο χρόνια, αφότου ο αποθανών κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο Άντριου αρνείται κάθε εμπλοκή του και στο παρελθόν είχε διαψεύσει ότι είχε σχέσεις με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 με εξαίρεση μια επίσκεψή του το 2010 στη Νέα Υόρκη «για να διακόψουν τις σχέσεις τους».
