Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας τηλεπαρουσιάστριας στην Αριζόνα: Εγκληματική ενέργεια «βλέπουν» οι αρχές

NBC anchor Savannah Guthrie's mother, Nancy Guthrie, reported missing in Arizona in 'concerning circumstances' and homicide detectives are investigating. pic.twitter.com/nOp1Pj9ht5 — Breaking911 (@Breaking911) February 2, 2026

Πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης

Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έκανε τακτικά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τελευταία της δραστηριότητα να είναι μια ανάρτηση κατά του ICE που αναδημοσίευσε στο Facebook στις 27 Ιανουαρίου.Οι αστυνομικοί είπαν ότι έχουν το κινητό της τηλέφωνο και το ψάχνουν για πιθανά στοιχεία για την εξαφάνισή της.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές κάνουν μια απεγνωσμένη κούρσα ενάντια στον χρόνο για να την βρουν, καθώς η Νάνσι χρειάζεται καθημερινά φάρμακα για να επιβιώσει, σύμφωνα με την οικογένειά της και την αστυνομία.Από την ώρα που έγινε γνωστή η υπόθεση, η παρουσιάστρια έλαβε πολλά μηνύματα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φανς της να εκφράζουν την αγάπη τους και την ευχή να βρεθεί σύντομα η μητέρα της σε καλή κατάσταση.