Αφού του έδωσε το όνομα του, ο Τραμπ... κλείνει το Kennedy Center για δύο χρόνια

ΚΟΣΜΟΣ
Η τελευταία παράσταση θα δοθεί στις 4 Ιουλίου, ημέρα που συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησία των ΗΠΑ - Θα ακολουθήσει ολική ανακαίνιση, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κλείσει για δύο χρόνια το Kennedy Center για ολική ανακαίνιση ώστε να γίνει ένα «παγκόσμιας τάξης» κέντρο τεχνών, γράφει ο ίδιος.

Η μετονομασία το 2025 προκάλεσε την αντίδραση πολλών καλλιτεχνών που αποφάσισαν να αποσυρθούν από το Κέντρο.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει ότι το Κέντρο πρέπει να κλείσει για μπορέσουν τα συνεργεία να εργαστούν χωρίς να ενοχλούνται από τις εκδηλώσεις που θα γίνονται εκεί.

Η τελευταία παράσταση θα δοθεί στις 4 Ιουλίου, ημέρα που συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Τα έργα θα κρατήσουν δύο χρόνια και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί πλήρως, γράφει ο Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει: «Έχω αποφασίσει ότι ο ταχύτερος τρόπος για να φτάσει το Trump Kennedy Center στο υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας, ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας είναι να σταματήσω τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για περίπου δύο χρόνια, με προγραμματισμένη μεγάλη επαναλειτουργία που θα ξεπεράσει οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα σε σχέση με μια τέτοια εγκατάσταση».

Η Αμερική «θα είναι περήφανη για πολλές γενιές για αυτό το τοπόσημο», καταλήγει.

Το Κέντρο έφερε το όνομα του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963. Έναν χρόνο αργότερα, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που όριζε το πολιτιστικό κέντρο ως ζωντανό μνημείο στη μνήμη του. 

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου και τα αντικατέστησε με συμμάχους του, οι οποίοι στη συνέχεια ψήφισαν να ορίσουν τον Τραμπ πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

