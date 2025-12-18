Το κέντρο τεχνών Κένεντι θα μετονομαστεί σε Τραμπ-Κένεντι προς τιμή του προέδρου
Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι ψήφισε ομόφωνα να μετονομάσει το κέντρο παραστατικών τεχνών σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ψήφος του διοικητικού συμβουλίου ήταν ομόφωνη και οφείλεται στο «απίστευτο έργο που έχει επιτελέσει ο πρόεδρος Τραμπ κατά το τελευταίο έτος για τη διάσωση του κτιρίου».

Συνεχάρη ακόμη…. τον πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (που ως γνωστόν δολοφονήθηκε το 1963) και δήλωσε ότι «αυτή θα είναι μια πραγματικά σπουδαία ομάδα για πολλά χρόνια στο μέλλον! Αναμφίβολα το κτίριο θα φτάσει σε νέα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλείου».

Η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, αναφέρει το BBC, ειδικά στην Ουάσιγκτον, όπου το Κέντρο είναι εμβληματικό ορόσημο από την κατασκευή του κιόλας προς τιμή του Κένεντι.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου και τα αντικατέστησε με συμμάχους του, οι οποίοι στη συνέχεια ψήφισαν να ορίσουν τον Τραμπ πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Τραμπ εξασφάλισε περίπου 257 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος των μεγάλων ανακαινίσεων και άλλων δαπανών του κτιρίου.

Το όνομα του 79χρονου προέδρου πρόσφατα δόθηκε και στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» της Ουάσινγκτον με απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κλείσιμο
Ο Τραμπ είχε αστειευτεί πολλές φορές δημοσίως αναφερόμενος σε μια νέα ονομασία για το «Κέντρο Κένεντι», που θα συνδύαζε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου.

Η νέα διοίκηση κατήργησε τα ντραγκ σόου που φιλοξενούνταν εκεί, καθώς και εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Καλεί για παραστάσεις χριστιανούς καλλιτέχνες και παραχώρησε τον χώρο για συνέδρια της θρησκευτικής Δεξιάς. Πάντως, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, οι πωλήσεις εισιτηρίων έπεσαν αφού ο Τραμπ και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το Κέντρο Κένεντι.
