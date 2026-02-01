Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Σχεδίο για 1 εκατ. δορυφόρους κατέθεσε σε SpaceX του Μασκ
Σχεδίο για 1 εκατ. δορυφόρους κατέθεσε σε SpaceX του Μασκ
Ο τεράστιος στόλος των δορυφόρων θα υποστηρίξει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
Η SpaceX του Έλον Μασκ υπέβαλε αίτηση για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια σε τροχιά γύρω από τη Γη για την υποστήριξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Η αίτηση υποστηρίζει ότι τα «τροχιακά κέντρα δεδομένων» είναι ο πιο οικονομικός και ενεργειακά αποδοτικός τρόπος για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ που αφορά την AI.
Ως σήμερα, όπως αναφέρει το BBC, κέντρα αυτού του τύπου είναι μεγάλες αποθήκες γεμάτες ισχυρούς υπολογιστές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα. Η εταιρεία του Μασκ ισχυρίζεται ότι οι ανάγκες επεξεργασίας λόγω της αυξανόμενης χρήσης της AI ήδη ξεπερνούν τις «επίγειες δυνατότητες».
Στην αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, δεν προσδιορίζεται χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο.
Αν εγκριθεί η αίτηση θα αυξήσει δραστικά τον αριθμό των δορυφόρων SpaceX σε τροχιά. Το υπάρχον δίκτυο Starlink με σχεδόν 10.000 δορυφόρους έχει κατηγορηθεί ότι δημιουργεί συμφόρηση στο Διάστημα, κάτι που ο Musk αρνείται.
Όπως και οι δορυφόροι Starlink, που παρέχουν Internet υψηλής ταχύτητας, θα λειτουργούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψη από 500 έως 2.000 χιλιόμετρα.
Η SpaceX ισχυρίζεται ότι τα «τροχιακά κέντρα δεδομένων» - μια ιδέα που διερευνάται και από άλλες εταιρείες - θα αποτελέσουν μια πιο οικολογική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά κέντρα, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για την ψύξη τους.
Η αίτηση υποστηρίζει ότι τα «τροχιακά κέντρα δεδομένων» είναι ο πιο οικονομικός και ενεργειακά αποδοτικός τρόπος για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ που αφορά την AI.
Ως σήμερα, όπως αναφέρει το BBC, κέντρα αυτού του τύπου είναι μεγάλες αποθήκες γεμάτες ισχυρούς υπολογιστές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα. Η εταιρεία του Μασκ ισχυρίζεται ότι οι ανάγκες επεξεργασίας λόγω της αυξανόμενης χρήσης της AI ήδη ξεπερνούν τις «επίγειες δυνατότητες».
Στην αίτηση που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, δεν προσδιορίζεται χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο.
Αν εγκριθεί η αίτηση θα αυξήσει δραστικά τον αριθμό των δορυφόρων SpaceX σε τροχιά. Το υπάρχον δίκτυο Starlink με σχεδόν 10.000 δορυφόρους έχει κατηγορηθεί ότι δημιουργεί συμφόρηση στο Διάστημα, κάτι που ο Musk αρνείται.
Όπως και οι δορυφόροι Starlink, που παρέχουν Internet υψηλής ταχύτητας, θα λειτουργούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψη από 500 έως 2.000 χιλιόμετρα.
Η SpaceX ισχυρίζεται ότι τα «τροχιακά κέντρα δεδομένων» - μια ιδέα που διερευνάται και από άλλες εταιρείες - θα αποτελέσουν μια πιο οικολογική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά κέντρα, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για την ψύξη τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα