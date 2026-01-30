Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα θα υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη

Τον Δεκέμβριο του 2024, είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα κοντά στον εγκέφαλο, εξαιτίας ατυχήματος που είχε στο σπιτι του δυο μήνες νωρίτερα