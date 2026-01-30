Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα θα υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη

Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Τον Δεκέμβριο του 2024, είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα κοντά στον εγκέφαλο, εξαιτίας ατυχήματος που είχε στο σπιτι του δυο μήνες νωρίτερα
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα υποβληθεί σήμερα Παρασκευή σε επέμβαση καταρράκτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.
Ο 80χρονος Λούλα υποβλήθηκε χθες το πρωί στον προβλεπόμενο προεγχειρητικό έλεγχο, ενόψει της επέμβασης στο αριστερό μάτι του, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας.
Ο ιστορικός ηγέτης της βραζιλιάνικης Αριστεράς έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει μια τέταρτη προεδρική θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου.
Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Λούλα είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα κοντά στον εγκέφαλο, εξαιτίας ατυχήματος που είχε στο μπάνιο του σπιτιού του δυο μήνες νωρίτερα.
Έκτοτε επανήλθε σταδιακά σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα καθηκόντων, ενώ κατά καιρούς εμφανίζεται σε βίντεο που δημοσιοποιούνται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να δείξει πως είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
Ο Λούλα βρέθηκε την Τετάρτη στον Παναμά για να συμμετάσχει σε οικονομικό φόρουμ που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.
Τον Μάρτιο αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.
