Ανθρώπινες πυραμίδες και ακροβατικά πάνω σε δύο ρόδες: Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή παρέλαση του ινδικού στρατού
Μια παράδοση που οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις τηρούν κάθε χρόνο
Είναι σχεδόν παράδοση τα εντυπωσιακά ακροβατικά κατά τη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είδαν σήμερα στο Νέο Δελχί μοτοσικλετιστές να σχηματίζουν πυραμίδες με πέντε και έξι άνδρες πάνω σε ένα δίτροχο, άλλους να πηδούν από τη μία μηχανή στην άλλη και κάποιους όρθιους πάνω στη σέλα χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι.
Δείτε βίντεο από την παρέλαση, όπου συμμετείχε και γυναικείο πλήρωμα:
Τιμώμενα πρόσωπα ήταν φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση μια μεγάλη εμπορική συμφωνία Ινδίας και ΕΕ.
Δείτε βίντεο από το 2025:
Βίντεο από το 2023:
