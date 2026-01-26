Ανθρώπινες πυραμίδες και ακροβατικά πάνω σε δύο ρόδες: Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή παρέλαση του ινδικού στρατού
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Στρατός Μοτοσικλέτες

Ανθρώπινες πυραμίδες και ακροβατικά πάνω σε δύο ρόδες: Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή παρέλαση του ινδικού στρατού

Μια παράδοση που οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις τηρούν κάθε χρόνο

Ανθρώπινες πυραμίδες και ακροβατικά πάνω σε δύο ρόδες: Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή παρέλαση του ινδικού στρατού
20 ΣΧΟΛΙΑ
Είναι σχεδόν παράδοση τα εντυπωσιακά ακροβατικά κατά τη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είδαν σήμερα στο Νέο Δελχί μοτοσικλετιστές να σχηματίζουν πυραμίδες με πέντε και έξι άνδρες πάνω σε ένα δίτροχο, άλλους να πηδούν από τη μία μηχανή στην άλλη και κάποιους όρθιους πάνω στη σέλα χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι.

Δείτε βίντεο από την παρέλαση, όπου συμμετείχε και γυναικείο πλήρωμα:

Republic Day: 18 Death-Defying Bike Stunts At 2026 Parade; All-Women Contingent Steals The Show


Τιμώμενα πρόσωπα ήταν φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση μια μεγάλη εμπορική συμφωνία Ινδίας και ΕΕ.

Δείτε βίντεο από το 2025:

Daredevil Bike Stunts at Republic Day Parade 2025
Κλείσιμο


Βίντεο από το 2023:

Daredevil Bike Stunts at Republic Day Parade 2023
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης