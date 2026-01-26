Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Διαδηλώσεις στο Σαλβαδόρ κατά του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης του Μπουκέλε
Διαδηλώσεις στο Σαλβαδόρ κατά του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης του Μπουκέλε
Καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις βασανιστήρια και εκατοντάδες θανάτους στις φυλακές
Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες Κυριακή στη Σαν Σαλβαδόρ, για να καταγγείλει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί από τον Μάρτιο του 2022 κατ’ εντολή του πρόεδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, μέτρο που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα, στο πλαίσιο της σταυροφορίας--του «πολέμου»--του εναντίον των συμμοριών.
Τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια συνελήφθησαν πάνω από 90.000 άνθρωποι. Μόνο κάπου 8.000 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αφού αθωώθηκαν, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μείωσε την εγκληματικότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο Σαλβαδόρ, όμως πολλοί καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια στις φυλακές, μεταξύ άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Απαιτούμε το τέλος της κατάστασης εξαίρεσης και απαιτούμε επίσης να τηρούνται οι συνταγματικές εγγυήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σόνια Ουρούτια, εκπρόσωπος της Συμμαχίας αντίστασης και λαϊκής εξέγερσης, οργάνωσης που εναντιώνεται στην κυβέρνηση του Μπουκέλε.
Διάφορες άλλες οργανώσεις συμμετείχαν επίσης στη διαδήλωση, ανάμεσά τους το Κίνημα Θυμάτων του Καθεστώτος (MOVIR), το οποίο κρίνει πως η δικαιοσύνη στο Ελ Σαλβαδόρ θα όφειλε να κηρύξει «αντισυνταγματική» την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Socorro Jurídico Humanitario, τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου επιβλήθηκε το επίμαχο μέτρο από τον πρόεδρο Μπουκέλε.
Η διαδήλωση στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας του κράτους της κεντρικής Αμερικής εν μέρει είχε επίσης σκοπό την απότιση φόρου τιμής στην επέτειο της υπογραφής των συμφωνιών ειρήνης του 1992, με τις οποίες έλαβε τέλος η εμφύλια σύρραξη που διαρκούσε δεκαετίες στη μικρή χώρα.
Τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια συνελήφθησαν πάνω από 90.000 άνθρωποι. Μόνο κάπου 8.000 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αφού αθωώθηκαν, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μείωσε την εγκληματικότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο Σαλβαδόρ, όμως πολλοί καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια στις φυλακές, μεταξύ άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Απαιτούμε το τέλος της κατάστασης εξαίρεσης και απαιτούμε επίσης να τηρούνται οι συνταγματικές εγγυήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σόνια Ουρούτια, εκπρόσωπος της Συμμαχίας αντίστασης και λαϊκής εξέγερσης, οργάνωσης που εναντιώνεται στην κυβέρνηση του Μπουκέλε.
Διάφορες άλλες οργανώσεις συμμετείχαν επίσης στη διαδήλωση, ανάμεσά τους το Κίνημα Θυμάτων του Καθεστώτος (MOVIR), το οποίο κρίνει πως η δικαιοσύνη στο Ελ Σαλβαδόρ θα όφειλε να κηρύξει «αντισυνταγματική» την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Socorro Jurídico Humanitario, τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου επιβλήθηκε το επίμαχο μέτρο από τον πρόεδρο Μπουκέλε.
Η διαδήλωση στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας του κράτους της κεντρικής Αμερικής εν μέρει είχε επίσης σκοπό την απότιση φόρου τιμής στην επέτειο της υπογραφής των συμφωνιών ειρήνης του 1992, με τις οποίες έλαβε τέλος η εμφύλια σύρραξη που διαρκούσε δεκαετίες στη μικρή χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα