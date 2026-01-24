Ελάχιστες οι ελπίδες για επιζώντες μετά την κατολίσθηση σε κατασκήνωση στη Νέα Ζηλανδία
Ελάχιστες οι ελπίδες για επιζώντες μετά την κατολίσθηση σε κατασκήνωση στη Νέα Ζηλανδία
Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο Βόρειο Νησί – Αγνοούνται έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις
«Η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος ζωντανός είναι εξαιρετικά απίθανη». Με αυτή τη δραματική εκτίμηση, η αστυνομία της Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θεωρεί πλέον ελάχιστες τις ελπίδες να υπάρχουν επιζώντες μετά τη φονική κατολίσθηση που έπληξε κατασκήνωση στο Βόρειο Νησί, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στον τόπο της καταστροφής.
Η τύχη έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, παραμένει άγνωστη μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη σε χώρο κάμπινγκ στο όρος Μονγκανούι, στην ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού. Το φαινόμενο προκλήθηκε έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί, ενώ στο σημείο βρίσκονταν πολλές οικογένειες παραθεριστών.
«Η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος ζωντανός είναι εξαιρετικά απίθανη, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά δεν μπορείς ποτέ να το αποκλείσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από την Πέμπτη –όταν οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές μέσα στα χαλάσματα– δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι ζωής.
«Πληροφορούμαστε συντετριμμένοι αυτό που όλοι φοβόμασταν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων, πρόσθεσε: «Προς τις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα: κάθε Νεοζηλανδός θρηνεί μαζί σας».
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Παρασκευή την πόλη Ταουράνγκα, όπου συναντήθηκε με οικογένειες που βρίσκονταν στην πληγείσα κατασκήνωση, εκφράζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης.
Six people are missing after a landslide hit a busy campground on New Zealand’s North Island on January 22. Authorities reported on January 23 that emergency crews are still searching. pic.twitter.com/vCrlEOGkjN— Priya kumari Jha (@KumariCr) January 24, 2026
Σταματούν οι έρευνες για επιζώντεςΗ επιχείρηση αναζήτησης επιζώντων έχει πλέον σταματήσει και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών, όπως δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τιμ Άντερσον.
Η παρέμβαση του πρωθυπουργούΓια την τραγωδία τοποθετήθηκε δημόσια και ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστοφερ Λάξον, δηλώνοντας συγκλονισμένος από τις εξελίξεις.
Δεύτερη θανατηφόρα κατολίσθηση στην περιοχήΤην ίδια ημέρα σημειώθηκε και δεύτερη κατολίσθηση στο γειτονικό προάστιο Παπαμόα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας ηλικιωμένης γυναίκας και του εγγονού της, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ η χώρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη μιας τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Νέα Ζηλανδία.
