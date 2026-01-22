Ουκρανία: Περίπου 3.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
Κίεβο Πόλεμος στην Ουκρανία Οδησσός Βιτάλι Κλίτσκο

Ουκρανία: Περίπου 3.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση

Ένας 17χρονος σκοτώθηκε στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, από επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα

Ουκρανία: Περίπου 3.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση
Περίπου 3.000 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο έπειτα από ρωσική επίθεση αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, λίγο λιγότερα από 3.000 πολυώροφα κτήρια στην πρωτεύουσα παρέμεναν χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας πρόσθεσε πως 227 κτήρια επανασυνδέθηκαν με τον εφοδιασμό στη διάρκεια της νύχτας.

Στο μεταξύ, ένας 17χρονος σκοτώθηκε στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, από επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού, ένας νεαρός άνδρας γεννηθείς το 2009 υπέστη τραύματα που του κόστισαν τη ζωή», ανέφερε ο Κίπερ στην εφαρμογή Telegram.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι drone έπεσε μεταξύ του 18ου και του 19ου ορόφου μιας πολυκατοικίας, χωρίς να εκραγεί, και πως 58 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, απομακρύνθηκαν από το πολυώροφο κτήριο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης