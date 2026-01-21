Την Πέμπτη στο Νταβός ο Ζελένσκι για να συναντηθεί με τον Τραμπ, την ώρα που ο Γουίτκοφ θα γίνεται δεκτός από τον Πούτιν
Και οι δύο συναντήσεις θα επικεντρωθούν στο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει 20 σημεία
Στο Νταβός αναμένεται να ταξιδέψει την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.
Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ, στις ελβετικές Άλπεις, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάβαση των ειδικών απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα, όπου θα έχουν επαφές με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο συναντήσεις θα επικεντρωθούν στο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει 20 σημεία. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται κοντά σε συμφωνία με το Κίεβο ως προς τους όρους του σχεδίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει σημειώσει αντίστοιχη πρόοδο στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει απορρίψει δημοσίως το σχέδιο, ωστόσο η στάση του χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του να μην αφήνουν περιθώρια ενθουσιασμού. Το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το σύνολο των προτάσεων αποτελεί, σύμφωνα με πηγές, έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Λευκός Οίκος επέλεξε να μην υπογράψει αυτή την εβδομάδα «σχέδιο ευημερίας» για την Ουκρανία στο Νταβός.
Τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Νταβός. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνίας, λέγοντας: «Πιστεύω ότι η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία, πιστεύω ότι και η Ουκρανία θέλει να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως είμαστε σχετικά κοντά».
Σε πιο αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και, αν δεν το κάνουν, είναι ανόητοι. Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν, αλλά αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν αξίζει».
Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι ο ίδιος και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα, εξέλιξη που επιβεβαιώθηκε αργότερα και από το Κρεμλίνο.
