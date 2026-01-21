Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το 60% του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το 60% του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις – Προβλήματα υπάρχουν στο Χάρκοβο, την περιφέρεια Σούμι και στο Τσερνίχιβ
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει πάνω από το μισό Κίεβο, μία ημέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
«Περίπου 4.000 κτίρια στο Κίεβο δεν έχουν θέρμανση την ώρα που οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, προσθέτοντας ότι προβλήματα υπάρχουν στο Χάρκοβο, την περιφέρεια Σούμι και στο Τσερνίχιβ.
Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου ζουν μέσα σε παγωμένα διαμερίσματα, έχοντας ηλεκτρικό για μερικές ώρες την ημέρα, και μερικές φορές καθόλου. Οι επιθέσεις έγιναν με πυραύλους και drone στο δίκτυο διανομής.
Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν μείον -12 βαθμοί Κελσίου, αν και αναμένεται να ανέβει λίγο το απόγευμα.
Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι χωρίς ρεύμα και θέρμανση για περισσότερο από μία ημέρα.
Στην περιοχή του Χαρκόβου στην ανατολική Ουκρανία, όπου το ενεργειακό σύστημα επίσης βομβαρδίστηκε σφοδρά, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανέφερε ότι 520.000 καταναλωτές εξακολουθούν να είναι σήμερα χωρίς ηλεκτρικό, σε σχέση με το ένα εκατομμύριο κατοίκους που ήταν την Τρίτη στην ίδια κατάσταση. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές της περιοχής δέχθηκαν ξανά και σήμερα επιθέσεις.
Στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε ότι μία από τις εγκαταστάσεις της υπέστη σοβαρές ζημιές το πρωί, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.
Ακόμη και όταν αποκαθίσταται τμήμα της ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά, αυτά αντιμετωπίζουν συνεχείς διακοπές σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ένα σημαντικό μέρος της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις επιθέσεις της Μόσχας.
Οι διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει σοβαρά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, Kyivstar, να λέει ότι λίγο λιγότερο από το 10% του δικτύου τους δεν λειτουργούσε.
Στους -12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία
Προβλήματα και στην Οδησσό
