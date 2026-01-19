Η Γαλλία θα συμμετάσχει αργότερα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, ο Καναδάς δεν θέλει να πληρώσει το 1 δισ. δολάρια
Η Γαλλία θα συμμετάσχει αργότερα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, ο Καναδάς δεν θέλει να πληρώσει το 1 δισ. δολάρια
Το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, εξήγησε σε δηλώσεις του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Το Παρίσι δεν προτίθεται να συμμετάσχει -τουλάχιστον σε αυτή τη φάση- στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.
Η χώρα, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «δεν σκοπεύει να απαντήσει θετικά» στην πρόσκληση για ένταξη στο Συμβούλιο, το οποίο «εγείρει σοβαρά ερωτήματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι η Γαλλία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και υπέρ ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς.
Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, θεωρεί ότι το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ που, μαζί με την Κίνα, θέλουν να σχηματίσουν ένα παγκόσμιο «δυοπώλιο». Η καθεμία από αυτές τις χώρες «αναπτύσσει μια εναλλακτική πρόταση σε εκείνη του Χάρτη (των Ηνωμένων Εθνών) για να οικοδομήσει μια νέα διεθνή τάξη στην οποία θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο», εκτίμησε, σχολιάζοντας παράλληλα την Πρωτοβουλία για τη Παγκόσμια Διακυβέρνηση του Πεκίνου. «Όπως εμφανίζεται, το Συμβούλιο (Ειρήνης) έχει ως βασική ευθύνη του την ειρήνη και την ασφάλεια του κόσμου στη Γάζα και αλλού. Διευθύνεται από τον πρόεδρό του, που έχει πολύ διευρυμένες εξουσίες, όπως το δικαίωμα να εγκρίνει τα μέλη, να ορίζει τον διάδοχό του και να ασκεί βέτο σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των μελών», σχολίασε.
Εν τω μεταξύ, ο Καναδάς τόνισε ότι «δεν θα πληρώσει για μια έδρα» στο Συμβούλιο, ανέφερε τη Δευτέρα κυβερνητική πηγή, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει «να αποδεχθεί την πρόσκληση» που του απηύθυνε η Ουάσινγκτον.
«Ο Καναδάς δεν θα πληρώσει για μια έδρα στο Συμβούλιο και προς το παρόν δεν έχει διατυπωθεί κάποιο τέτοιο αίτημα», σημείωσε η πηγή, αναφερόμενη στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια που φέρεται ότι στοιχίζει η μόνιμη έδρα.
