Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Συρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Κούρδοι Αχμάντ αλ Σάρα Μαζλούμ Άμπντι

Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Συρίας

Αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από Ντέιρ Εζούρ και Ράκα – Συνάντηση Άμπντι με τον πρόεδρο αλ Σάρα

Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Συρίας
Την αποδοχή συμφωνίας με τη Δαμασκό, η οποία προβλέπει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προέλαση στρατευμάτων της de facto κυβέρνησης και την κατάληψη περιοχών που τελούσαν υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ronahî, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης.



«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο, αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαζλούμ Άμπντι.




Προέλαση κυβερνητικών στρατευμάτων

Η συμφωνία έρχεται μετά την προώθηση δυνάμεων που πρόσκεινται στη de facto κυβέρνηση της Συρίας σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο, εξέλιξη που άλλαξε τις ισορροπίες στο πεδίο και αύξησε τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.

Κλείσιμο
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, οι οποίες είχαν υποστηριχθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρούσαν σημαντική παρουσία στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Συνάντηση Άμπντι – αλ Σάρα στη Δαμασκό

Ο Μαζλούμ Άμπντι ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μετά την επιστροφή του από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

Η συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι θα καθορίσει το επόμενο βήμα στις σχέσεις μεταξύ της κουρδικής διοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη σταθερότητα της Συρίας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης