Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Συρίας

Αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από Ντέιρ Εζούρ και Ράκα – Συνάντηση Άμπντι με τον πρόεδρο αλ Σάρα
Την αποδοχή συμφωνίας με τη Δαμασκό, η οποία προβλέπει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προέλαση στρατευμάτων της de facto κυβέρνησης και την κατάληψη περιοχών που τελούσαν υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.
Σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ronahî, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης.
«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο, αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαζλούμ Άμπντι.
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, οι οποίες είχαν υποστηριχθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρούσαν σημαντική παρουσία στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η συνάντηση αυτή εκτιμάται ότι θα καθορίσει το επόμενο βήμα στις σχέσεις μεταξύ της κουρδικής διοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη σταθερότητα της Συρίας.
Mazloum Abdi said the fighting in northeast Syria was “imposed,” confirming an SDF withdrawal from Raqqa and Deir ez-Zor to limit civilian harm. He said talks with Damascus continue and vowed to defend autonomy. Statement given Jan. 19, 2026. pic.twitter.com/r8im8CIvK4— The Amargi (@the_amargi) January 18, 2026
Syria’s President Ahmed al-Sharaa has announced an agreement with the head of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces, Mazloum Abdi, that includes a ceasefire following advances by government forces into Kurdish-held areas in the country’s north and east. pic.twitter.com/LvdCoTw0c9— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 18, 2026
Προέλαση κυβερνητικών στρατευμάτωνΗ συμφωνία έρχεται μετά την προώθηση δυνάμεων που πρόσκεινται στη de facto κυβέρνηση της Συρίας σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο, εξέλιξη που άλλαξε τις ισορροπίες στο πεδίο και αύξησε τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.
Συνάντηση Άμπντι – αλ Σάρα στη ΔαμασκόΟ Μαζλούμ Άμπντι ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μετά την επιστροφή του από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.
