Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η anime selfie της Μελόνι στο Τόκιο και το «Happy Birthday» από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, δείτε βίντεο
Η anime selfie της Μελόνι στο Τόκιο και το «Happy Birthday» από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, δείτε βίντεο
Ζεστό κλίμα στη συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού με τη Σανάε Τακαΐτσι – Δώρα, χαμόγελα και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων
Μια anime selfie, τούρτα γενεθλίων και θερμές δηλώσεις φιλίας συνόδευσαν τη συνάντηση της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με την Γιαπωνέζα ομόλογό της Σανάε Τακαΐτσι στο Τόκιο, όπου οι δύο ηγέτιδες επιβεβαίωσαν παράλληλα την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία των χωρών τους.
Η επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι στην ιαπωνική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τα 49α γενέθλιά της, με τη Σανάε Τακαΐτσι να της επιφυλάσσει μια ιδιαίτερα φιλική υποδοχή. Οι δύο πρωθυπουργοί έβγαλαν μαζί selfie, την οποία η Ιταλίδα ηγέτιδα ανάρτησε αργότερα και σε anime εκδοχή, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Δύο μακρινά έθνη, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τραγούδησε στα ιταλικά το «Happy Birthday» και προσέφερε στην Τζόρτζια Μελόνι τούρτα με κεράκια, ενώ της χάρισε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, χαρακτηρίζοντάς την «κομψή».
Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπήρξαν και δώρα από τη Sanrio, την εταιρεία πίσω από τη Hello Kitty, τα οποία προορίζονταν για την κόρη της Ιταλίδας πρωθυπουργού.
Κατά τον αποχαιρετισμό τους, οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Μελόνι ακούγεται να λέει στην Τακαΐτσι: «Να υπολογίζεις πάντα σε μένα. Για ό,τι χρειαστείς. Θα το κάνουμε μαζί».
Η επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι στην ιαπωνική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τα 49α γενέθλιά της, με τη Σανάε Τακαΐτσι να της επιφυλάσσει μια ιδιαίτερα φιλική υποδοχή. Οι δύο πρωθυπουργοί έβγαλαν μαζί selfie, την οποία η Ιταλίδα ηγέτιδα ανάρτησε αργότερα και σε anime εκδοχή, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Δύο μακρινά έθνη, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».
Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026
Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae 🇮🇹🇯🇵 pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τραγούδησε στα ιταλικά το «Happy Birthday» και προσέφερε στην Τζόρτζια Μελόνι τούρτα με κεράκια, ενώ της χάρισε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, χαρακτηρίζοντάς την «κομψή».
🇯🇵🇮🇹 Japanese PM Sanae Takaichi surprised Italian PM Meloni with a birthday cake.— 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) January 16, 2026
Before leaving, she told the Japanese PM "count always on me.. I know it's not easy but we'll do it together".
Thank you @GiorgiaMeloni 💙 pic.twitter.com/OBewG9Nc9u
Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπήρξαν και δώρα από τη Sanrio, την εταιρεία πίσω από τη Hello Kitty, τα οποία προορίζονταν για την κόρη της Ιταλίδας πρωθυπουργού.
高市総理からのサンリオのプレゼントにうっすら涙を浮かべてたようですね、メローニ首相🇮🇹— じゅんたまのすけ (@Zq3nhl467327) January 16, 2026
メローニ首相のお嬢ちゃまがサンリオ好きなんですね♡#サナメロ会談 pic.twitter.com/G7N3kc6ElW
Κατά τον αποχαιρετισμό τους, οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Μελόνι ακούγεται να λέει στην Τακαΐτσι: «Να υπολογίζεις πάντα σε μένα. Για ό,τι χρειαστείς. Θα το κάνουμε μαζί».
日伊首脳会談等の様子です。 pic.twitter.com/S4DMAqaDTo— 首相官邸 (@kantei) January 16, 2026
Φιλικό κλίμα και πολιτική σύγκλισηΠίσω από τις χαλαρές στιγμές, οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία Ιταλίας–Ιαπωνίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, καθώς και η επιστήμη και η τεχνολογία. «Επιβεβαιώσαμε ότι θα αναβαθμίσουμε τη σχέση μας από στρατηγική σε ειδική στρατηγική εταιρική σχέση», ανέφερε η Σανάε Τακαΐτσι.
Οι δύο ηγέτιδες μοιράζονται κοινά πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς ανήκουν στον συντηρητικό χώρο και προέρχονται από εργατικές οικογένειες, ενώ η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έχει αναφέρει στο παρελθόν ως πολιτική της έμπνευση την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ.
Η Τζόρτζια Μελόνι είναι επίσης γνωστή για τη στενή σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας υπάρξει η μόνη Ευρωπαία αρχηγός κυβέρνησης που είχε προσκληθεί στην ορκωμοσία του. Το στιγμιότυπο από το Τόκιο, πάντως, δείχνει ότι μια νέα, ζεστή πολιτική σχέση φαίνεται να χτίζεται και στην Ασία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα