Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ, σκληρό βίντεο

Σε βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατάει μία γυναίκα όμηρο και όταν πάει να τη μαχαιρώσει, τον πυροβολούν πέντε φορές - Πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο

Αστυνομικοί στο Χονγκ Κονγκ πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza το απόγευμα της Πέμπτης (15/1).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.

Δείτε το σκληρό βίντεο:

Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να την απομακρύνουν και τον πυροβολούν. 

Ο δράστης δέχθηκε πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.

Η αιτία του περιστατικού παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.
