Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ, σκληρό βίντεο
Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ, σκληρό βίντεο
Σε βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατάει μία γυναίκα όμηρο και όταν πάει να τη μαχαιρώσει, τον πυροβολούν πέντε φορές - Πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο
Αστυνομικοί στο Χονγκ Κονγκ πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza το απόγευμα της Πέμπτης (15/1).
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.
Δείτε το σκληρό βίντεο:
Ο δράστης δέχθηκε πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.
Δείτε το σκληρό βίντεο:
Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να την απομακρύνουν και τον πυροβολούν.
Hong Kong police have shot and killed a knife wielding man who was holding a girl hostage.— Sharing Travel (@TripInChina) January 16, 2026
It is said that they are female police officers. pic.twitter.com/caqF9fNSiI
Ο δράστης δέχθηκε πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.
Η αιτία του περιστατικού παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.
[Warning: distressing footage]— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026
BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media.
The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα