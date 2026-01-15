Ικανοποιημένοι με τα 3,5 εκατ. επισκέπτες, δεν θέλουμε ούτε έναν παραπάνω, δηλώνει ο διευθυντής του Μουσείου Πράδο

Τοδεν έχει ανάγκη από περισσότερους επισκέπτες, παρά το γεγονός ότι κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης το 2025, σύμφωνα με τον διευθυντή του, Μιγκέλ Φαλομίρ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η επιτυχία ενός μουσείου μπορεί να αποδειχθείαν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση.Το εμβληματικό μουσείο της Μαδρίτης, που φιλοξενεί αριστουργήματα όπως οι Λας Μενίνας του Βελάσκεθ και ο κήπος των επίγειων απολαύσεων, υποδέχθηκε το 2025 συνολικά. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περισσότερους από 56.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική άνοδος ξεπερνά τις 816.000 επισκέψεις.Ενώ ορισμένοι διευθυντές μουσείων θα γιόρταζαν μια τέτοια επιτυχία, ο Φαλομίρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός. «Το Πράδο δεν χρειάζεται», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Είμαστε ικανοποιημένοι με 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Η επιτυχία ενός μουσείου μπορεί να το καταστρέψει, όπως συνέβη στο Μουσείο του Λούβρου, όταν ορισμένες αίθουσες υπερκορέστηκαν. Το ζητούμενο είναι να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο».Στο πλαίσιο αυτό, το Πράδο έχει ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο διαχείρισης με την ονομασία Plan Host, το οποίο δίνει έμφαση στηνκαι όχι στην αύξηση των αριθμών. Όπως εξήγησε ο διευθυντής του μουσείου, στόχος είναι η βελτίωση - ή τουλάχιστον η διατήρηση - της εμπειρίας των επισκεπτών.«Η επίσκεψη σε ένα μουσείο δεν μπορεί να μοιάζει με μετακίνηση» σημείωσε ο Φαλομίρ, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του από το 2017. «Δεν μπορείς να κρίνεις ένα μουσείο μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών. Η ποσότητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό κοινό».Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, το 65% των επισκεπτών του Πράδο προερχόταν από το εξωτερικό. Ο διευθυντής του μουσείου εξέφρασε την επιθυμία να αυξηθεί η παρουσία Ισπανών επισκεπτών, ώστε περισσότεροι πολίτες να αξιοποιούν έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας τους.Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται για τη βελτίωση της εμπειρίας περιλαμβάνονται η καλύτερη οργάνωση των εισόδων, η επανεξέταση του μεγέθους των οργανωμένων γκρουπ και η σαφέστερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την απαγόρευση φωτογράφισης στις αίθουσες.Η συζήτηση για τον υπερτουρισμό στα μεγάλα μουσεία αναζωπυρώθηκε πέρυσι και στο Λούβρο, όταν η διευθύντριά του, Λοράνς ντε Καρ, χαρακτήρισε –σε εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε– την εμπειρία επίσκεψης «».