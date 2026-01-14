Ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»

Η κρατική τηλεόραση έκανε σαφή αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας

Ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»
47 ΣΧΟΛΙΑ
Κλιμακώνει τη ρητορική της κατά του Ντόναλντ Τραμπ η ιρανική πλευρά εν μέσω των διαδηλώσεων και του ενδεχομένου να επέμβουν οι ΗΠΑ υπέρ των διαδηλωτών.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.
47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης