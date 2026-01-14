Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»
Η κρατική τηλεόραση έκανε σαφή αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας
Κλιμακώνει τη ρητορική της κατά του Ντόναλντ Τραμπ η ιρανική πλευρά εν μέσω των διαδηλώσεων και του ενδεχομένου να επέμβουν οι ΗΠΑ υπέρ των διαδηλωτών.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».
Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.
Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.
Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026
