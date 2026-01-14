Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Ο Τραμπ είπε «Fuck you» και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο σε υπάλληλο εργοστασίου που τον αποκάλεσε «προστάτη παιδόφιλων»
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε οργισμένα σε εργαζόμενο που φώναξε «προστάτης παιδόφιλων», παραπέμποντας στη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη, κατά την περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο παραγωγής του Ford και συγκεκριμένα της γραμμής συναρμολόγησης του Ford F-150, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Detroit Economic Club. Ενώ ο πρόεδρος περπατούσε στον χώρο του εργοστασίου, ακούστηκε εργαζόμενος να φωνάζει φράση που περιλάμβανε τον χαρακτηρισμό «pedophile protector».
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο του TMZ, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας «F*** you» προς τον εργαζόμενο και κάνοντας προσβλητική χειρονομία.
#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC— TMZ (@TMZ) January 13, 2026
H σκιά της υπόθεσης ΈπσταϊνΗ αναφορά του εργαζόμενου παρέπεμπε στις παλαιότερες κοινωνικές σχέσεις του Τραμπ με τον εκλιπόντα και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το θέμα έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση λόγω της αργής δημοσιοποίησης των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν» από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει θεωρίες συγκάλυψης.
Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν όταν εκείνος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει εργαζόμενους του προσωπικού του. Παρά τις διαψεύσεις, το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο.
Περιοδεία με φόντο την ανάπτυξη της FordΚατά την ίδια επίσκεψη, ο πρόεδρος ενημερώθηκε για τη διαδικασία συναρμολόγησης των οχημάτων, με στάσεις σε τμήματα όπως το «body decker», όπου ολοκληρώνεται το αμάξωμα, και σε σταθμό τοποθέτησης σωληνώσεων, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.
President Trump taking selfies with workers during his visit at Ford factories pic.twitter.com/JMSg5eTcw2— Svilen Georgiev (@siscostwo) January 13, 2026
Παρόντες ήταν ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Φάρλεϊ, ο οποίος παρουσίασε στον Τραμπ ένα «ειδικό» φορτηγό με την αμερικανική σημαία. Ο πρόεδρος εξέφρασε αμέσως την επιθυμία να το δει από κοντά.
President Trump visits a Ford F-150 manufacturing plant in Dearborn, Michigan pic.twitter.com/4KNa4YnAzs— Viral Video News (@viralvideonews3) January 13, 2026
Σε σύντομη συνομιλία με δημοσιογράφους εντός του εργοστασίου, ο Μπιλ Φορντ ανακοίνωσε ότι η μονάδα θα προσθέσει τρίτη βάρδια και θα λειτουργεί σχεδόν όλο το 24ωρο, έξι ημέρες την εβδομάδα, λόγω αυξημένης ζήτησης. Παράλληλα, μίλησε με θετικά λόγια για τη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ.
BREAKING: Trump reveals his severe cognitive decline, insisting that "everybody now admits that I was right on tariffs." Nobody admits this. Most economic experts slam his tariffs as destructive.— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 13, 2026
This is not confidence, it’s cognitive decay.pic.twitter.com/JxYZxqdzl6
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε από την πλευρά του ότι η αυτοκινητοβιομηχανία στις ΗΠΑ «πηγαίνει εξαιρετικά», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είχαν θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.
