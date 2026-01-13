Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής κατασκευής
Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής κατασκευής
Μέσα στον Δεκέμβριο έγιναν τουλάχιστον οκτώ θανατηφόρα τροχαία, τα οποία, κάτω από άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν τραγική κατάληξη
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια των οδικών δικτύων στις Ηνωμένες Πολιτείες (NHTSA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, εφιστώντας την προσοχή στους οδηγούς για ελαττωματικούς αερόσακους, κινεζικής κατασκευής, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με την NHTSA, καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 τροχαία που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι κατασκευάζονται στην Κίνα από την Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd. – γνωστή και ως DTN – και πιθανότατα εισήχθησαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οκτώ οδηγοί σκοτώθηκαν σε τροχαία που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν αποβεί θανατηφόρα και άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς οι αερόσακοι των αυτοκινήτων τους είχαν αντικατασταθεί με άλλους κατώτερης ποιότητας ύστερα από προγενέστερα ατυχήματα.
Σύμφωνα με την NHTSA, καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 τροχαία που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι κατασκευάζονται στην Κίνα από την Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd. – γνωστή και ως DTN – και πιθανότατα εισήχθησαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οκτώ οδηγοί σκοτώθηκαν σε τροχαία που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν αποβεί θανατηφόρα και άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς οι αερόσακοι των αυτοκινήτων τους είχαν αντικατασταθεί με άλλους κατώτερης ποιότητας ύστερα από προγενέστερα ατυχήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα