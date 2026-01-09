Η ακριβή συμφωνία του διαζυγίου Γκέιτς: Έδωσε σχεδόν 8 δισ. δολάρια στο ίδρυμα της Μελίντα

Η Μελίντα παραιτήθηκε από το ίδρυμα The Bill and Melinda Gates που διηύθυναν μαζί τον Μάιο του 2024 και πρότεινε στον πρώην σύζυγό της να δωρίσει 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο νέο της ίδρυμα





Ο Γκέιτς έκανε τη δωρεά των 7,88 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ίδρυμα Pivotal Philanthropies Foundation της Μελίντα το 2024, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα The New York Times.







Ένας εκπρόσωπος του ιδρύματος Pivotal επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι η συμφωνία ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εκπληρωθεί και ότι η δωρεά των σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας.



Η δωρεά αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του 2025, αλλά δεν είναι σαφές πώς μοιράστηκε το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πού έγιναν οι δωρεές.



Το διαζύγιο Η Μελίντα παντρεύτηκε τον Γκέιτς το 1994 και χώρισε μαζί του το 2021, αφού το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά.



Πολύ λίγες λεπτομέρειες για το διαζύγιό τους έχουν δημοσιοποιηθεί και η φορολογική δήλωση αποκαλύπτει την πρώτη συγκεκριμένη οικονομική συνεισφορά του χωρισμού τους.



Η Μελίντα είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι η φιλία του πρώην συζύγου της με τον παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για τον χωρισμό τους.



Τον Απρίλιο, η Μελίντα είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, το «The Late Show with Stephen Colbert» με την ειλικρινή απάντησή της σχετικά με το τέλος του 27χρονου γάμου της με τον ιδρυτή της Microsoft. «Έμαθα να έχω μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι αυτό που ήθελα στον γάμο και οι δύο σύντροφοι πρέπει να είναι ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Και αν δεν μπορείς, δεν μπορείς να έχεις οικειότητα και δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι, τελικά, έπρεπε να φύγω», είχε πει.