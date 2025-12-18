Νέες φωτογραφίες από το αρχείο του Έπσταϊν: Η παρέα με τον Τσόμσκι και το μήνυμα για την «αποστολή κοριτσιών»

Το ουκρανικό διαβατήριο με τη γυναικεία σημείωση

Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν σε κάθε δημοσιοποίηση ότι έχουν αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση θυμάτων ή επιζώντων, καθώς και στοιχεία σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν τα πρόσωπα που απεικονίζονται υπήρξαν θύματα κακοποίησης.Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιπαράθεση εντός της Επιτροπής Εποπτείας. Οι Δημοκρατικοί προχωρούν σε σταδιακές δημοσιοποιήσεις μέρους του υλικού, ενώ οι, που έχουν την πλειοψηφία στην επιτροπή, συνήθως δίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα και εικόνες σε ενιαία πακέτα, αφού ολοκληρωθεί η εξέτασή τους. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για «επιλεκτική επιλογή» εικόνων με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένου αφηγήματος.Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Ρόμπερτ Γκαρσία, ανέφερε ότι «οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας θα συνεχίσουν να δημοσιοποιούν φωτογραφίες και έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια για τον αμερικανικό λαό». Πρόσθεσε ότι, ενόψει της προθεσμίας για την εφαρμογή του νόμου, «οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα για το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το υπουργείο Δικαιοσύνης», ζητώντας την άμεση δημοσιοποίηση του συνόλου των αρχείων.Προηγούμενες φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς απεικόνιζαν το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, καθώς και πρόσωπα με ισχύ και επιρροή που βρίσκονταν στο περιβάλλον του. Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι έχουν αναφερθεί στο παρελθόν ότι γνώριζαν τον Έπσταϊν και έχουν εμφανιστεί και σε προηγούμενες εικόνες από την περιουσία του. Τοέχει απευθυνθεί στους εκπροσώπους και των δύο για σχόλιο.Εκπρόσωπος τουέχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για εκείνον, ενώ ο ίδιος ο Γκέιτς έχει δηλώσει πως έχει μετανιώνει για τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν. «Ήταν ένα τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου», είχε δηλώσει το 2021 στοέχει στο παρελθόν αρνηθεί να σχολιάσει σχετικά αιτήματα. Είναι γνωστό ότι είχε γράψει συστατική επιστολή για τον Έπσταϊν, είχε συνομιλήσει μαζί του για επιστημονικά και φιλοσοφικά ζητήματα και είχε δεχθεί πρόσκληση να φιλοξενηθεί σε ακίνητό του το 2015.