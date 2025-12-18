Νέες φωτογραφίες από το αρχείο του Έπσταϊν: Η παρέα με τον Τσόμσκι και το μήνυμα για την «αποστολή κοριτσιών»
Νέες φωτογραφίες από το αρχείο του Έπσταϊν: Η παρέα με τον Τσόμσκι και το μήνυμα για την «αποστολή κοριτσιών»
Πέντε νέες φωτογραφίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων - Πρωταγωνιστής ξανά ο Μπιλ Γκέιτς - Το γυναικείο πόδι με το απόσπασμα από τη «Λολίτα» του Ρώσου συγγραφέα Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ και το ουκρανικό διαβατήριο
Νέες φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε μια αποκάλυψη που αναζωπυρώνει την πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση γύρω από το ποιοι ενδέχεται να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.
Οι πέντε φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν χωρίς πρόσθετο επεξηγηματικό πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εικόνα ουκρανικού διαβατηρίου με γυναικεία καταχώριση, φωτογραφία του φιλοσόφου Νόαμ Τσόμσκι μέσα σε αεροσκάφος μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και εικόνα του Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει δίπλα σε γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί από τους Δημοκρατικούς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο από συνομιλία μέσω μηνυμάτων, στην οποία ένα άτομο φαίνεται να συζητά την αποστολή κοριτσιών. «Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποιον άλλον. Έχω μια φίλη ανιχνεύτρια, μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια ανά κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποιο να είναι καλό για τον J;», αναφέρεται στο απόσπασμα των μηνυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή, που περιλαμβάνει όνομα, ηλικία «18 ετών», ύψος, διαστάσεις, βάρος, αναφορά στη Ζώνη Σένγκεν, καθώς και «πόλη αναχώρησης».
Μεγάλο μέρος των στοιχείων έχει διαγραφεί, ωστόσο η ηλικία, ένα σημάδι επιλογής δίπλα στη Σένγκεν και τη Ρωσία παραμένουν ορατά. Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για τη συγκεκριμένη συνομιλία, ενώ παραμένει άγνωστο ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή των μηνυμάτων.
Η πέμπτη φωτογραφία απεικονίζει το πόδι μιας γυναίκας, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που πραγματεύεται τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε, πού ή από ποιον ελήφθησαν οι εικόνες.
Οι Δημοκρατικοί επισήμαναν ότι η διαχείριση υλικού από το αρχείο του Έπσταϊν δεν παρείχε κανένα συνοδευτικό πλαίσιο για τις εικόνες που παραδόθηκαν στην επιτροπή και ότι αυτές δημοσιοποιούνται όπως ακριβώς παραλήφθηκαν, με εξαίρεση τις διαγραφές που έγιναν για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή έλαβε περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν, τις οποίες οι βουλευτές συνεχίζουν να εξετάζουν.
Οι πέντε φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν χωρίς πρόσθετο επεξηγηματικό πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εικόνα ουκρανικού διαβατηρίου με γυναικεία καταχώριση, φωτογραφία του φιλοσόφου Νόαμ Τσόμσκι μέσα σε αεροσκάφος μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και εικόνα του Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει δίπλα σε γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί από τους Δημοκρατικούς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο από συνομιλία μέσω μηνυμάτων, στην οποία ένα άτομο φαίνεται να συζητά την αποστολή κοριτσιών. «Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποιον άλλον. Έχω μια φίλη ανιχνεύτρια, μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια ανά κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποιο να είναι καλό για τον J;», αναφέρεται στο απόσπασμα των μηνυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή, που περιλαμβάνει όνομα, ηλικία «18 ετών», ύψος, διαστάσεις, βάρος, αναφορά στη Ζώνη Σένγκεν, καθώς και «πόλη αναχώρησης».
Μεγάλο μέρος των στοιχείων έχει διαγραφεί, ωστόσο η ηλικία, ένα σημάδι επιλογής δίπλα στη Σένγκεν και τη Ρωσία παραμένουν ορατά. Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για τη συγκεκριμένη συνομιλία, ενώ παραμένει άγνωστο ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή των μηνυμάτων.
Η πέμπτη φωτογραφία απεικονίζει το πόδι μιας γυναίκας, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που πραγματεύεται τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε, πού ή από ποιον ελήφθησαν οι εικόνες.
Οι Δημοκρατικοί επισήμαναν ότι η διαχείριση υλικού από το αρχείο του Έπσταϊν δεν παρείχε κανένα συνοδευτικό πλαίσιο για τις εικόνες που παραδόθηκαν στην επιτροπή και ότι αυτές δημοσιοποιούνται όπως ακριβώς παραλήφθηκαν, με εξαίρεση τις διαγραφές που έγιναν για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή έλαβε περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν, τις οποίες οι βουλευτές συνεχίζουν να εξετάζουν.
Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν σε κάθε δημοσιοποίηση ότι έχουν αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση θυμάτων ή επιζώντων, καθώς και στοιχεία σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν τα πρόσωπα που απεικονίζονται υπήρξαν θύματα κακοποίησης.
Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιπαράθεση εντός της Επιτροπής Εποπτείας. Οι Δημοκρατικοί προχωρούν σε σταδιακές δημοσιοποιήσεις μέρους του υλικού, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί, που έχουν την πλειοψηφία στην επιτροπή, συνήθως δίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα και εικόνες σε ενιαία πακέτα, αφού ολοκληρωθεί η εξέτασή τους. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για «επιλεκτική επιλογή» εικόνων με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένου αφηγήματος.
Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Ρόμπερτ Γκαρσία, ανέφερε ότι «οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας θα συνεχίσουν να δημοσιοποιούν φωτογραφίες και έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια για τον αμερικανικό λαό». Πρόσθεσε ότι, ενόψει της προθεσμίας για την εφαρμογή του νόμου Epstein Files Transparency Act, «οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα για το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το υπουργείο Δικαιοσύνης», ζητώντας την άμεση δημοσιοποίηση του συνόλου των αρχείων.
Προηγούμενες φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς απεικόνιζαν το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, καθώς και πρόσωπα με ισχύ και επιρροή που βρίσκονταν στο περιβάλλον του. Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι έχουν αναφερθεί στο παρελθόν ότι γνώριζαν τον Έπσταϊν και έχουν εμφανιστεί και σε προηγούμενες εικόνες από την περιουσία του. Το CNN έχει απευθυνθεί στους εκπροσώπους και των δύο για σχόλιο.
Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για εκείνον, ενώ ο ίδιος ο Γκέιτς έχει δηλώσει πως έχει μετανιώνει για τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν. «Ήταν ένα τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου», είχε δηλώσει το 2021 στο CNN.
Ο Νόαμ Τσόμσκι έχει στο παρελθόν αρνηθεί να σχολιάσει σχετικά αιτήματα. Είναι γνωστό ότι είχε γράψει συστατική επιστολή για τον Έπσταϊν, είχε συνομιλήσει μαζί του για επιστημονικά και φιλοσοφικά ζητήματα και είχε δεχθεί πρόσκληση να φιλοξενηθεί σε ακίνητό του το 2015.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα