ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι, τουλάχιστον δυο νεκροί, έξι τραυματίες
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι, τουλάχιστον δυο νεκροί, έξι τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο άνοιξε πυρ έπειτα από διαπληκτισμό εν μέσω κηδείας - Ο ύποπτος έχει διαφύγει και αναζητείται

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία Μορμόνων στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), όταν έπειτα από διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην «Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.

