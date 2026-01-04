Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου, ακόμα» είχε δηλώσει στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation».

και σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

που έγινε η τραγωδία ο αδελφός της 15χρονης είπε: «Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα.

. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως

. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά στο κλαμπ, ο Ρομέν Καλλέργης είχε τραβήξει μία φωτογραφία με την 15χρονη αδελφή του από το Κραν Μοντανά.

